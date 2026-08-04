В Архангельской области обновят трассу, связывающую дорогу М-8 «Холмогоры» с Сельцо

Дорожники начали капитальный ремонт трассы Емецк — Сельцо в Архангельской области. Сейчас рабочие готовят материалы, мульчируют полосу отвода и планируют откосы вместе с водоотводными канавами.
По условиям контракта подрядчик полностью обновит дорожное полотно: расчистит обочины, прочистит продольные водоотводы, уложит выравнивающий слой и новый асфальт. Также на участке установят барьерное ограждение, заменят знаки и обновят разметку.
Сумма контракта превышает 122 млн рублей.
|Параметр
|Данные
|Стоимость работ
|более 122 млн рублей
|Объем работ в 2024 году
|около 2,5 км
Трасса Емецк — Сельцо связывает федеральную дорогу М‑8 "Холмогоры" с деревней Сельцо. Для жителей Холмогорского округа это основной путь, который объединяет Подгор, Мызу, Заполье и соседние поселения в общую транспортную сеть.
Нынешний этап — часть долгосрочного плана по восстановлению дороги. В 2024 году за счет средств нацпроекта здесь уже привели в порядок порядка 2,5 километра полотна.
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