В Архангельской области обновят трассу, связывающую дорогу М-8 «Холмогоры» с Сельцо

Дорожники начали капитальный ремонт трассы Емецк — Сельцо в Архангельской области. Сейчас рабочие готовят материалы, мульчируют полосу отвода и планируют откосы вместе с водоотводными канавами.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строительство дороги

По условиям контракта подрядчик полностью обновит дорожное полотно: расчистит обочины, прочистит продольные водоотводы, уложит выравнивающий слой и новый асфальт. Также на участке установят барьерное ограждение, заменят знаки и обновят разметку.

Сумма контракта превышает 122 млн рублей.

Параметр Данные Стоимость работ более 122 млн рублей Объем работ в 2024 году около 2,5 км

Трасса Емецк — Сельцо связывает федеральную дорогу М‑8 "Холмогоры" с деревней Сельцо. Для жителей Холмогорского округа это основной путь, который объединяет Подгор, Мызу, Заполье и соседние поселения в общую транспортную сеть.

Нынешний этап — часть долгосрочного плана по восстановлению дороги. В 2024 году за счет средств нацпроекта здесь уже привели в порядок порядка 2,5 километра полотна.