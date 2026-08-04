Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Управление ФССП по Республике Коми выявило незаконные условия в договоре МФО
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях упростят регистрацию авто
Сотрудники МВД и Росгвардии Кировской области получат по 7 тысяч рублей за смены на заправках
Рынок топлива в Пермском крае стабилизируется за счет роста поставок и снятия лимитов
Газпромнефть сняла лимиты на покупку бензина в Татарстане, Чувашии и Краснодарском крае
Врач Кузнецова предупредила об опасности накопления гистамина в рыбе
В Брянской области приставы вернули государству 10,5 миллиона рублей
Сотрудников больницы Актобе привлекли к ответственности за незаконную свалку
В Перми завершились масштабные учения аварийно-спасательной команды в аэропорту

В Архангельской области обновят трассу, связывающую дорогу М-8 «Холмогоры» с Сельцо

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Дорожники начали капитальный ремонт трассы Емецк — Сельцо в Архангельской области. Сейчас рабочие готовят материалы, мульчируют полосу отвода и планируют откосы вместе с водоотводными канавами.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

По условиям контракта подрядчик полностью обновит дорожное полотно: расчистит обочины, прочистит продольные водоотводы, уложит выравнивающий слой и новый асфальт. Также на участке установят барьерное ограждение, заменят знаки и обновят разметку.

Сумма контракта превышает 122 млн рублей.

Параметр Данные
Стоимость работ более 122 млн рублей
Объем работ в 2024 году около 2,5 км

Трасса Емецк — Сельцо связывает федеральную дорогу М‑8 "Холмогоры" с деревней Сельцо. Для жителей Холмогорского округа это основной путь, который объединяет Подгор, Мызу, Заполье и соседние поселения в общую транспортную сеть.

Нынешний этап — часть долгосрочного плана по восстановлению дороги. В 2024 году за счет средств нацпроекта здесь уже привели в порядок порядка 2,5 километра полотна.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Садоводство, цветоводство
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Садоводство, цветоводство
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Судебные споры вокруг обслуживания свалок в семи районах Омской области
Оборудование АЗС в Оренбургской области работает на пределе из-за жары
В Калмыкии определили условия получения семейных выплат для родителей и опекунов
Патрулирование лесов Мордовии продолжается несмотря на отсутствие пожаров
В Алматы приостановлено действие лицензий 350 организаций строительной сферы
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди университетов 2026 года
В Вологде за 233 миллиона рублей отремонтировали аварийный пешеходный мост
Слепая зона в аптечке: почему перекись водорода и хлоргексидин нельзя путать
Кошка нещадно дерет свою кожу: эта роковая ошибка владельцев сводит эффект от купания к нулю
Утренний ритуал за 30 минут: как включить мозг, ускорить метаболизм и победить усталость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.