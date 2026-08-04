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Риск встретить клеща в Марий Эл сохраняется даже в городских парках и скверах

Россия » Поволжье » Йошкар-Ола

За неделю с 27 июля по 2 августа в больницы Марий Эл обратились 26 человек с укусами клещей. Среди пострадавших семь детей.

Клещ на ладони
Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены
Клещ на ладони

Случаи зафиксировали в Волжском, Горномарийском, Звениговском, Мари-Турекском, Медведевском, Моркинском, Оршанском и Советском районах.

Место укуса Доля случаев
Леса 43,3%
Сады 32,2%
Придомовые территории 15,5%
Парки, скверы и кладбища 9%

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора исследовали снятых с людей клещей. В 433 случаях (35,7%) обнаружили возбудителей клещевого боррелиоза. Также нашли бактерии моноцитарного эрлихиоза (27 случаев, 2,2%), гранулоцитарного анаплазмоза (6 случаев, 0,5%) и антиген вируса клещевого энцефалита (2 случая, 0,2%).

Ответы на популярные вопросы

Где риск встретить клеща выше всего?

Статистика показывает, что чаще всего клещи кусают людей в лесах и частных садах. Однако почти 10% случаев приходятся на городские парки и скверы.

Какие болезни переносят клещи в регионе?

Наиболее часто встречается клещевой боррелиоз. Также зафиксированы случаи носительства вируса энцефалита и более редких бактериальных инфекций (эрлихиоза и анаплазмоза).

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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