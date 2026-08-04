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Судебные споры вокруг обслуживания свалок в семи районах Омской области

Россия » Сибирь » Омск

Омская компания-подрядчик ООО "Экосервис", занимавшаяся обслуживанием свалок в семи районах области, стала фигурантом двух крупных судебных исков. Общая сумма претензий превышает 638 миллионов рублей.

Свалка пластиковых отходов
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Свалка пластиковых отходов

Суммы и истцы

Самый крупный иск подало ООО "Гарант Сервис", которое специализируется на земляных работах. Компания требует с ООО "Экосервис" более 525 миллионов рублей. Ранее суд оставил заявление без движения, но после устранения формальных недочетов принял дело к производству в конце июля 2026 года.

Второй иск поступил от компании "Сити Сервис". Сумма требований здесь составляет свыше 113,6 миллиона рублей. Дело приняли к рассмотрению 4 августа 2026 года.

Истец Сумма иска (руб.)
ООО "Гарант Сервис" > 525 000 000
ООО "Сити Сервис" > 113 600 000

Состояние региональных свалок

ООО "Экосервис" обслуживало объекты размещения ТКО в семи районах Омской области. Предполагается, что истцы привлекались фирмой для проведения профильных технических работ на этих полигонах.

Сейчас функции по содержанию свалок передают обратно администрациям районов. Смена управляющих структур совпала с ростом числа аварийных ситуаций: в регионе зафиксировали несколько пожаров на полигонах, включая возгорание калачинской свалки в начале мая.

Причины возникновения долгов на сотни миллионов рублей и детали взаимных расчетов компаний в материалах суда пока не раскрыты.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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