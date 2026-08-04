Судебные споры вокруг обслуживания свалок в семи районах Омской области

Омская компания-подрядчик ООО "Экосервис", занимавшаяся обслуживанием свалок в семи районах области, стала фигурантом двух крупных судебных исков. Общая сумма претензий превышает 638 миллионов рублей.
Самый крупный иск подало ООО "Гарант Сервис", которое специализируется на земляных работах. Компания требует с ООО "Экосервис" более 525 миллионов рублей. Ранее суд оставил заявление без движения, но после устранения формальных недочетов принял дело к производству в конце июля 2026 года.
Второй иск поступил от компании "Сити Сервис". Сумма требований здесь составляет свыше 113,6 миллиона рублей. Дело приняли к рассмотрению 4 августа 2026 года.
|Истец
|Сумма иска (руб.)
|ООО "Гарант Сервис"
|> 525 000 000
|ООО "Сити Сервис"
|> 113 600 000
ООО "Экосервис" обслуживало объекты размещения ТКО в семи районах Омской области. Предполагается, что истцы привлекались фирмой для проведения профильных технических работ на этих полигонах.
Сейчас функции по содержанию свалок передают обратно администрациям районов. Смена управляющих структур совпала с ростом числа аварийных ситуаций: в регионе зафиксировали несколько пожаров на полигонах, включая возгорание калачинской свалки в начале мая.
Причины возникновения долгов на сотни миллионов рублей и детали взаимных расчетов компаний в материалах суда пока не раскрыты.
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