Оборудование АЗС в Оренбургской области работает на пределе из-за жары

В Оренбургской области зафиксировали рост спроса на топливо: потребление бензина увеличилось почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Это создало избыточную нагрузку на сеть АЗС, что привело к временным остановкам в работе некоторых станций.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

Причины технических перерывов объяснил первый заместитель председателя правительства региона Сергей Балыкин. По его словам, заправки закрываются на короткие периоды из-за смены персонала, приема топлива из бензовозов и обеденных пауз операторов.

"Дополнительную нагрузку создает высокая температура воздуха. В жаркую погоду оборудование АЗС работает практически на пределе своих возможностей, поэтому технологические паузы необходимы для обеспечения его стабильной и безопасной эксплуатации", — сообщил Сергей Балыкин.

Когда работа АЗС нормализуется

В региональном правительстве ожидают, что ситуация стабилизируется в течение недели. Главным фактором станет снижение температуры воздуха, что позволит оборудованию работать без перегревов и лишних пауз.

Сергей Балыкин отметил, что топливные сложности сейчас наблюдаются во многих регионах страны. Он подчеркнул, что компании действуют согласованно, а сотрудники заправок работают в режиме повышенной нагрузки, часто сталкиваясь с недовольством водителей.

Фактор влияния Результат Спрос на бензин Рост почти в 1,5 раза к прошлому году Погода Перегрев оборудования, работа на пределе мощности Техпроцессы Паузы на слив топлива и пересменку персонала

Параллельно с решением технических проблем власти региона занялись ценовой политикой. Правительство Оренбуржья направило обращение в УФАС с просьбой усилить контроль за стоимостью топлива на заправках.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов