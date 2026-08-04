Оборудование АЗС в Оренбургской области работает на пределе из-за жары

В Оренбургской области зафиксировали рост спроса на топливо: потребление бензина увеличилось почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Это создало избыточную нагрузку на сеть АЗС, что привело к временным остановкам в работе некоторых станций.
Причины технических перерывов объяснил первый заместитель председателя правительства региона Сергей Балыкин. По его словам, заправки закрываются на короткие периоды из-за смены персонала, приема топлива из бензовозов и обеденных пауз операторов.
"Дополнительную нагрузку создает высокая температура воздуха. В жаркую погоду оборудование АЗС работает практически на пределе своих возможностей, поэтому технологические паузы необходимы для обеспечения его стабильной и безопасной эксплуатации", — сообщил Сергей Балыкин.
В региональном правительстве ожидают, что ситуация стабилизируется в течение недели. Главным фактором станет снижение температуры воздуха, что позволит оборудованию работать без перегревов и лишних пауз.
Сергей Балыкин отметил, что топливные сложности сейчас наблюдаются во многих регионах страны. Он подчеркнул, что компании действуют согласованно, а сотрудники заправок работают в режиме повышенной нагрузки, часто сталкиваясь с недовольством водителей.
|Фактор влияния
|Результат
|Спрос на бензин
|Рост почти в 1,5 раза к прошлому году
|Погода
|Перегрев оборудования, работа на пределе мощности
|Техпроцессы
|Паузы на слив топлива и пересменку персонала
Параллельно с решением технических проблем власти региона занялись ценовой политикой. Правительство Оренбуржья направило обращение в УФАС с просьбой усилить контроль за стоимостью топлива на заправках.
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