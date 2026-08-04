В Калмыкии определили условия получения семейных выплат для родителей и опекунов

В Калмыкии с июня Социальный фонд начал перечислять ежегодные семейные выплаты родителям, воспитывающим двоих и более детей. За два месяца подали более 12 тысяч заявлений, из которых 5 тысяч уже получили деньги. В среднем семьям выплатили по 30 тысяч рублей.
Помощь предназначена для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей детей до 18 лет. Если ребенок учится на очном отделении, возрастная планка поднимается до 23 лет. Выплату могут получить оба работающих родителя, даже если брак расторгнут, при условии отсутствия задолженности по алиментам. Также учитывается доход: он не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе на одного члена семьи.
Сумма выплаты формируется за счет возврата части подоходного налога. Налог, который семья уплатила по ставке 13% (или выше), пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу возвращают родителям. Другие налоговые вычеты — например, за лечение, обучение или покупку жилья — не влияют на размер этой суммы.
|Показатель
|Значение
|Средний размер выплаты
|30 000 рублей
|Срок подачи заявлений
|до 1 октября
|Порог дохода семьи
|до 1,5 прожиточного минимума
При проверке права на выплату специалисты фонда анализируют доходы и имущество семьи согласно установленным правилам.
Срок приема заявлений ограничен 1 октября.
Нет, выплаты за лечение или образование не уменьшают размер семейной выплаты.
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