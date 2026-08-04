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Патрулирование лесов Мордовии продолжается несмотря на отсутствие пожаров

Россия » Поволжье » Саранск

В лесах Мордовии сейчас нет зарегистрированных пожаров. Специалисты лесного фонда продолжают патрулировать территории, ориентируясь на текущие погодные условия.

Выжженный лес после пожара
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Выжженный лес после пожара

Минлесхоз республики предупреждает жителей об опасности открытого огня. Сжигать сухую траву запрещено: за нарушение правил пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания в лесу нужно незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-800-100-94-00 или 8 (8342) 23-41-50.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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