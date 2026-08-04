Патрулирование лесов Мордовии продолжается несмотря на отсутствие пожаров

В лесах Мордовии сейчас нет зарегистрированных пожаров. Специалисты лесного фонда продолжают патрулировать территории, ориентируясь на текущие погодные условия.
Минлесхоз республики предупреждает жителей об опасности открытого огня. Сжигать сухую траву запрещено: за нарушение правил пожарной безопасности грозит административная или уголовная ответственность.
При обнаружении возгорания в лесу нужно незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-800-100-94-00 или 8 (8342) 23-41-50.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.