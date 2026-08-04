В Вологде за 233 миллиона рублей отремонтировали аварийный пешеходный мост

Пешеходный путепровод на улице Текстильщиков в Вологде сдадут в эксплуатацию в сентябре — на два месяца раньше договорного срока. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Капитальный ремонт объекта ведёт компания "Мостостроительный отряд № 61". Стоимость работ — 233 миллиона рублей. Мост был признан аварийным, реконструкция проводилась при поддержке правительства области.

На данный момент готовность достигает 95%. Специалисты полностью обновили конструкции: отремонтировали железобетонные опоры, пролётные строения и балки, уложили новое покрытие, установили ограждения. Сейчас монтируют освещение, формируют деформационные швы и наносят антискользящее покрытие.

Что осталось сделать

Подрядчику предстоит установить подъёмные платформы для маломобильных групп граждан, благоустроить территории у лестничных сводов № 1 и 3, а также завершить работы по водоотведению. По контракту объект должен был быть сдан в ноябре.

"Этот мост — связующее звено между микрорайоном № 6 и микрорайоном Лоста. Здесь всегда был большой пешеходный трафик. Переправу оборудуют системой для маломобильных граждан и видеонаблюдением для комфорта и безопасности вологжан", — отметил руководитель филиала "Фабрика добрых дел" в микрорайоне Элма Михаил Тихомиров.

Другие мостовые объекты Вологды в 2026 году

Параллельно в городе продолжаются работы по другим переправам:

капитальный ремонт Пошехонского путепровода у вокзала;

капитальный ремонт Мяснорядского моста на улице Козлёнской;

стройка Некрасовского моста.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова