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Администрация Кисловодска заменяет 12 км труб перед началом зимнего сезона

Россия » Юг » Ставрополь

В Кисловодске обновляют тепловые сети перед началом зимнего сезона. В городе заменят около 12 километров изношенных теплотрасс, чтобы избежать аварий в жилых домах и санаториях.

Дорожный знак "Ремонтные работы"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дорожный знак "Ремонтные работы"

"Уже заменили более двух километров наиболее изношенных участков, в том числе на улицах Орджоникидзе и Фоменко. Работы продолжаем: важно не снижать их темпы. Материалы для дальнейшей модернизации есть, определен поставщик еще 7 километров трубной продукции. Это позволит увеличить скорость ремонта и завершить все запланированные работы в срок", — сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Обновление сетей напрямую влияет на стабильность работы курортной инфраструктуры. Для здравниц Кисловодска бесперебойное теплоснабжение критически важно, так как они принимают гостей круглый год.

Показатель Значение
Общий объем замены труб ~ 12 км
Уже замененные участки > 2 км
Закупленные материалы (поставщик определен) 7 км

Контроль за темпами работ возложили на краевое Министерство ЖКХ. Ведомство должно проследить, чтобы все социальные объекты и жилой фонд города получили тепло без сбоев.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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