Администрация Кисловодска заменяет 12 км труб перед началом зимнего сезона

В Кисловодске обновляют тепловые сети перед началом зимнего сезона. В городе заменят около 12 километров изношенных теплотрасс, чтобы избежать аварий в жилых домах и санаториях.
"Уже заменили более двух километров наиболее изношенных участков, в том числе на улицах Орджоникидзе и Фоменко. Работы продолжаем: важно не снижать их темпы. Материалы для дальнейшей модернизации есть, определен поставщик еще 7 километров трубной продукции. Это позволит увеличить скорость ремонта и завершить все запланированные работы в срок", — сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Обновление сетей напрямую влияет на стабильность работы курортной инфраструктуры. Для здравниц Кисловодска бесперебойное теплоснабжение критически важно, так как они принимают гостей круглый год.
|Показатель
|Значение
|Общий объем замены труб
|~ 12 км
|Уже замененные участки
|> 2 км
|Закупленные материалы (поставщик определен)
|7 км
Контроль за темпами работ возложили на краевое Министерство ЖКХ. Ведомство должно проследить, чтобы все социальные объекты и жилой фонд города получили тепло без сбоев.
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