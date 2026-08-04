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Кооператив в Дновском районе игнорировал требования по качеству водоснабжения

Россия » Северо-Запад » Псков

Служащий сельскохозяйственного производственного кооператива в Дновском районе стал фигурантом уголовного дела за неисполнение решения суда по водоснабжению деревни Гаврово. Уголовное производство возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в силу решения суда служащим коммерческой организации). Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Псковской области.

Технический коридор с рабочими
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Технический коридор с рабочими

Долгое время кооператив обеспечивал водоснабжение жителей с грубыми нарушениями: у организации не было лицензии на добычу подземных вод, не созданы санитарно-охранные зоны вокруг скважин, отсутствовали их проекты, не установлены тарифы и не проводился контроль качества питьевой воды.

По иску прокурора суд обязал кооператив за шесть месяцев получить лицензию, организовать санитарные зоны, разработать документацию, утвердить тарифы и наладить контроль качества. Исполнительное производство возбудили, руководителю кооператива выписали предупреждение об уголовной ответственности, а затем привлекали к административной ответственности со штрафом 80 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и пользование недрами без лицензии.

Решение суда кооператив не исполнил. Судебные приставы обратились в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении служащего, ответственного за выполнение решения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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