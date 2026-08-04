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Пензенская область планирует вырубить часть больных и поврежденных деревьев

Россия » Поволжье » Пенза

В Сердобском лесничестве Пензенской области вырубят часть больных и поврежденных деревьев. Выборочная санитарная рубка поможет остановить распространение вредителей и болезней в лесных массивах.

Мальчики бегут по осеннему лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Мальчики бегут по осеннему лесу

Контракт на проведение работ оценивают в 150 тысяч рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 5 августа, а завершить все мероприятия должны до 1 декабря 2026 года.

Параметр Показатель
Площадь участка 1,3174 га
Максимальный объем заготовки 176 куб. м
Срок окончания работ до 1 декабря 2026 года

К вырубке допустят только после лесопатологического обследования. Специалисты должны подтвердить, что деревья действительно нуждаются в удалении. Также подрядчик обязан разработать технологическую карту для каждой лесосеки — без этого документа работы начать запрещено.

Требования к качеству строгие: нельзя срубить лишние деревья или оставить на участке завалы и зависшие стволы. После завершения рубки подрядчик обязан полностью очистить территорию от древесных остатков.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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