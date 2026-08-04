Пензенская область планирует вырубить часть больных и поврежденных деревьев

В Сердобском лесничестве Пензенской области вырубят часть больных и поврежденных деревьев. Выборочная санитарная рубка поможет остановить распространение вредителей и болезней в лесных массивах.
Контракт на проведение работ оценивают в 150 тысяч рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 5 августа, а завершить все мероприятия должны до 1 декабря 2026 года.
|Параметр
|Показатель
|Площадь участка
|1,3174 га
|Максимальный объем заготовки
|176 куб. м
|Срок окончания работ
|до 1 декабря 2026 года
К вырубке допустят только после лесопатологического обследования. Специалисты должны подтвердить, что деревья действительно нуждаются в удалении. Также подрядчик обязан разработать технологическую карту для каждой лесосеки — без этого документа работы начать запрещено.
Требования к качеству строгие: нельзя срубить лишние деревья или оставить на участке завалы и зависшие стволы. После завершения рубки подрядчик обязан полностью очистить территорию от древесных остатков.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.