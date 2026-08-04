Нехватка стройматериалов и высокий спрос привели к росту цен на жилье в Ростове

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону зафиксили самый резкий рост цен на первичном рынке жилья по итогам прошлого года. Средняя стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 10,4%.
Следующим по темпам подорожания стал Центральный район — здесь цена выросла на 9,2%. В Заводском и Сельскохозяйственном районах рост оказался более сдержанным: показатели составили 6,5% и 5,8% соответственно.
|Район города
|Рост стоимости кв. метра (%)
|Октябрьский
|10,4%
|Центральный
|9,2%
|Заводской
|6,5%
|Сельхозрайон
|5,8%
Подорожали не только строящиеся объекты, но и квартиры в уже сданных домах. Однако основной удар по кошельку покупателей нанесли новостройки, которые вышли на рынок недавно.
Рынок жилья Ростова сейчас находится под влиянием нескольких факторов: высокого спроса и нехватки стройматериалов. Ситуацию подогревает активность застройщиков, что в итоге отражается на итоговых ценниках для горожан.
"Рост стоимости квадратного метра в Ростове отражает общую тенденцию рынка, где спрос опережает предложение. Особенно сильно это заметно в районах с развивающейся инфраструктурой и высокой привлекательностью для инвесторов", — пояснил эксперт по недвижимости Артур Волков.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.