Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
АЗС Оренбургской области получили штрафы за необоснованное завышение стоимости газа
Почти половина граждан России поддерживает закон об ограничении использования ИИ
В Саратовской области расширили сеть реабилитационных центров для участников СВО
Учёные нашли тревожный перелом: глобальное потепление с 2013 года ускорилось почти вдвое
Приставы Псковской области взыскали с жителя более миллиона рублей за незаконную вырубку
В Хакасии закупают диагностическое оборудование для новой детской поликлиники
Компании в ХМАО повышают оплату труда из-за высокого спроса на рабочих
Глава Башкортостана определил нормы добычи животных для сохранения биоразнообразия
Администрация Кисловодска заменяет 12 км труб перед началом зимнего сезона

Нехватка стройматериалов и высокий спрос привели к росту цен на жилье в Ростове

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону зафиксили самый резкий рост цен на первичном рынке жилья по итогам прошлого года. Средняя стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 10,4%.

Руки бухгалтера на старинном калькуляторе рядом со стопками наличных денег
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Руки бухгалтера на старинном калькуляторе рядом со стопками наличных денег

Следующим по темпам подорожания стал Центральный район — здесь цена выросла на 9,2%. В Заводском и Сельскохозяйственном районах рост оказался более сдержанным: показатели составили 6,5% и 5,8% соответственно.

Район города Рост стоимости кв. метра (%)
Октябрьский 10,4%
Центральный 9,2%
Заводской 6,5%
Сельхозрайон 5,8%

Подорожали не только строящиеся объекты, но и квартиры в уже сданных домах. Однако основной удар по кошельку покупателей нанесли новостройки, которые вышли на рынок недавно.

Рынок жилья Ростова сейчас находится под влиянием нескольких факторов: высокого спроса и нехватки стройматериалов. Ситуацию подогревает активность застройщиков, что в итоге отражается на итоговых ценниках для горожан.

"Рост стоимости квадратного метра в Ростове отражает общую тенденцию рынка, где спрос опережает предложение. Особенно сильно это заметно в районах с развивающейся инфраструктурой и высокой привлекательностью для инвесторов", — пояснил эксперт по недвижимости Артур Волков.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Авто
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Компании в ХМАО повышают оплату труда из-за высокого спроса на рабочих
Глава Башкортостана определил нормы добычи животных для сохранения биоразнообразия
Администрация Кисловодска заменяет 12 км труб перед началом зимнего сезона
Кооператив в Дновском районе игнорировал требования по качеству водоснабжения
Пензенская область планирует вырубить часть больных и поврежденных деревьев
Рацион питомца вышел из-под контроля: жевание несъедобного вовсе не безобидная шалость
Они больше не неуязвимы: российские ученые подобрали ключ к защите самого опасного патогена ВОЗ
Нехватка стройматериалов и высокий спрос привели к росту цен на жилье в Ростове
В Екатеринбурге обнаружили партию нектаринов с монилиозной гнилью
Администрация Костромы перекроет Сусанинскую площадь и прилегающие улицы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.