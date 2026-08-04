Нехватка стройматериалов и высокий спрос привели к росту цен на жилье в Ростове

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону зафиксили самый резкий рост цен на первичном рынке жилья по итогам прошлого года. Средняя стоимость квадратного метра здесь увеличилась на 10,4%.

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Следующим по темпам подорожания стал Центральный район — здесь цена выросла на 9,2%. В Заводском и Сельскохозяйственном районах рост оказался более сдержанным: показатели составили 6,5% и 5,8% соответственно.

Район города Рост стоимости кв. метра (%) Октябрьский 10,4% Центральный 9,2% Заводской 6,5% Сельхозрайон 5,8%

Подорожали не только строящиеся объекты, но и квартиры в уже сданных домах. Однако основной удар по кошельку покупателей нанесли новостройки, которые вышли на рынок недавно.

Рынок жилья Ростова сейчас находится под влиянием нескольких факторов: высокого спроса и нехватки стройматериалов. Ситуацию подогревает активность застройщиков, что в итоге отражается на итоговых ценниках для горожан.

"Рост стоимости квадратного метра в Ростове отражает общую тенденцию рынка, где спрос опережает предложение. Особенно сильно это заметно в районах с развивающейся инфраструктурой и высокой привлекательностью для инвесторов", — пояснил эксперт по недвижимости Артур Волков.

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