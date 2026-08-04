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В Екатеринбурге обнаружили партию нектаринов с монилиозной гнилью

Россия » Урал » Екатеринбург

В Екатеринбурге изъяли партию нектаринов из Узбекистана общим весом 5,3 тонны. Фрукты оказались заражены грибком, который вызывает монилиозную гниль. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Нектарин
Фото: commons.wikimedia by ASADAL, Inc., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нектарин

Специалисты обнаружили признаки болезни Monilia fructicola при проверке груза. Этот патоген поражает не только нектарины, но и другие косточковые плоды. Несмотря на то что поставка прошла формальную регистрацию, санитарный контроль выявил угрозу.

Всю партию фруктов передали на обеззараживание. Россельхознадзор проверил данные поставщика и зафиксировал нарушение в реестре. По закону зараженную продукцию изымают немедленно для уничтожения или обработки, чтобы инфекция не распространилась на местные посадки.

Параметр Данные по случаю
Объем партии 5,3 тонны
Страна происхождения Узбекистан
Тип угрозы Монилиозная гниль (Monilia fructicola)

Служба предупреждает об усилении контроля за ввозом ягод и плодов из регионов с высоким риском распространения болезней. Под особым надзором теперь находятся импортные товары из стран, где санитарный контроль работает слабо.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов

Попадание патогенов вроде Monilia fructicola в регион опасно не только для потребителя, но и для сельского хозяйства области. Грибковые инфекции могут перекинуться на местные сады и теплицы, что приведет к гибели урожая. Своевременный перехват таких партий на границе или при въезде в город — это единственный способ предотвратить эпифитотию (эпидемию растений) в промышленном масштабе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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