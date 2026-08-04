В Екатеринбурге обнаружили партию нектаринов с монилиозной гнилью

В Екатеринбурге изъяли партию нектаринов из Узбекистана общим весом 5,3 тонны. Фрукты оказались заражены грибком, который вызывает монилиозную гниль. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Специалисты обнаружили признаки болезни Monilia fructicola при проверке груза. Этот патоген поражает не только нектарины, но и другие косточковые плоды. Несмотря на то что поставка прошла формальную регистрацию, санитарный контроль выявил угрозу.
Всю партию фруктов передали на обеззараживание. Россельхознадзор проверил данные поставщика и зафиксировал нарушение в реестре. По закону зараженную продукцию изымают немедленно для уничтожения или обработки, чтобы инфекция не распространилась на местные посадки.
|Параметр
|Данные по случаю
|Объем партии
|5,3 тонны
|Страна происхождения
|Узбекистан
|Тип угрозы
|Монилиозная гниль (Monilia fructicola)
Служба предупреждает об усилении контроля за ввозом ягод и плодов из регионов с высоким риском распространения болезней. Под особым надзором теперь находятся импортные товары из стран, где санитарный контроль работает слабо.
Попадание патогенов вроде Monilia fructicola в регион опасно не только для потребителя, но и для сельского хозяйства области. Грибковые инфекции могут перекинуться на местные сады и теплицы, что приведет к гибели урожая. Своевременный перехват таких партий на границе или при въезде в город — это единственный способ предотвратить эпифитотию (эпидемию растений) в промышленном масштабе.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.