Администрация Костромы перекроет Сусанинскую площадь и прилегающие улицы

В Костроме с 31 июля по 15 августа вводятся поэтапные ограничения движения транспорта — город готовится к Дню города, который отмечается 8 августа. Перекрытия затрагивают центральные улицы и площадь, через которые ежедневно проходят тысячи водителей и пешеходов. Первая фаза начинается 31 июля в 6:00 и продлится до полуночи 8 августа. Въезд на Сусанинскую площадь будет закрыт со стороны проспекта Мира и улицы Ленина. Участок проспекта Мира до художественного музея в сторону площади перекроют, а на первом квартале улицы Ленина организуют двустороннее движение. С 7 по 10 августа в центре развернётся торговая ярмарка. Движение полностью запретят вдоль Мучных и Красных рядов у сквера Ивана Сусанина — с 6:00 7 августа до полуночи 10 августа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомагистраль с камерами

Самые строгие ограничения вступят в силу 8 августа — в день праздника. С 6:00 8 августа до полуночи 15 августа въезд на Сусанинскую площадь закроют со всех сторон: со улиц Свердлова, Симановского, Шагова, Ленина и проспекта Мира. На первых кварталах Шагова, Свердлова и Ленина введут двустороннее движение, чтобы частично компенсировать перекрытия. Утром 8 августа с 9:00 до 12:00 для театрализованного шествия перекроют проспект Текстильщиков (от Пятницкой до Советской), улицу Советскую (до Горной), Чайковского и Нижнюю Дебре.

Вечером того же дня с 21:00 движение запретят по улице 1 Мая на участке от Молочной горы до Чайковского — из-за праздничного салюта. На всех перекрытых участках, а также на первых кварталах Симановского, Ленина, Шагова, Свердлова и проспекта Мира на время праздников запрещена стоянка. Парковки у администрации города на Советской, 1 и у памятника Юрию Долгорукому закроют с 8 по 9 августа — там установят турникеты. Оставить машину в центре можно будет в районе торговых рядов, а также на улицах Чайковского и 1 Мая в разрешённых местах.