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Правительство Архангельской области взяло на контроль отопление школы № 82

Россия » Северо-Запад » Архангельск

Заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев проверил ход капремонта школы № 82 и детского сада "Золотая рыбка" в Котласе. Оба объекта ремонтируются за счет федерального проекта "Модернизация школьных систем образования" в составе нацпроекта "Молодежь и дети", а также входят в Народную программу "Единой России". На школу выделено около 75 миллионов рублей. Главный контрольный пункт сейчас — системы отопления: здание должно быть готово к зимнему сезону. Параллельно в администрации Котласа прошло стратегическое совещание с руководителями образовательных учреждений по профориентации и качеству обучения.

Школьный класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

Школа № 82: инженерия важнее косметики

Строители на объекте работают с февраля текущего года. По контракту предусмотрена замена окон, полная переработка инженерных коммуникаций — отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также отделка классов и рекреаций. В объем входит ремонт кровли, фундамента, отмостки, цоколя, крыльца, обновление вентиляции и пожарной сигнализации.

По итогам осмотра Иван Дементьев поставил монтаж системы отопления на особый контроль директора школы и подрядчика. Задача — успеть запустить отопление до стабильного перехода температуры через ноль.

— Были определенные вопросы, связанные с выявлением дополнительных работ, согласование между заказчиком и подрядчиком. В целом они урегулированы, работа продолжается. Мы рассчитываем, что до конца календарного года школа будет обновлена, — сказал Дементьев.

Подрядчик, по словам зампредом правительства, имеет опыт подобных объектов и показывает достаточную добросовестность.

Детский сад "Золотая рыбка": готовимся к осени

Работы здесь стартовали зимой. Сейчас на объекте заняты около двадцати специалистов. Завершена черновая отделка первых этажей, уложена плитка, идет монтаж инженерных сетей и чистовая отделка помещений.

— Есть уверенность, что детский сад будет готов осенью, — отметил Иван Дементьев.

Руководство сада уже планирует заполнение обновленных пространств: появятся кабинеты для дополнительных занятий, в том числе для ранней профориентации в инженерно-технические специальности.

Образование под экономику: разговор без протокола

Встреча с директорами школ, детских садов и колледжей Котласа прошла в формате "Мировое кафе" — методике неформального группового обсуждения. На повестке: профориентация, мотивация к естественнонаучным предметам, качество образования, уникальное лицо каждой школы, партнерство с родителями, безопасная среда и адаптация к новым вызовам.

— В регионе проведена серьезная аналитика по всем аспектам системы образования, и одна из наших ключевых задач — сделать его максимально ориентированным на реальные потребности экономики, чтобы из наших образовательных учреждений выходили востребованные профессионалы. В частности, речь о привлечении молодежи в технические специальности через профориентацию, профильные классы и техническое творчество. И чем раньше мы будем начинать эту работу, тем лучше, — пояснил Иван Дементьев.

Сформированные на совещании идеи и предложения команд будут приняты в работу правительством области.

"Капремонт школы в условиях северного города — это не только косметический ремонт классов, а в первую очередь замена инженерного скелета здания. В Архангельской области отопительный сезон длится до семи месяцев, и любая ошибка в монтаже теплосетей или вентиляции скажется на микроклимате классов и здоровье детей уже в ближайшую зиму. Критично соблюдать технологию гидроиспытаний систем до отрицательных температур и обеспечить баланс вентиляции: в плотно закрытых современных окнах без качественной приточной вентиляции углекислый газ к утру превышает нормы в полтора-два раза. Контроль закупленного оборудования по паспортам и актам скрытых работ здесь важнее сроков сдачи объекта", — объясняет специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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