В Саратове ограничат движение по улице Крымской с 5 по 7 августа 2026 года

В Саратове на несколько дней ограничат движение по улице Крымской. Дорогу перекроют на участке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика из-за аварийных работ в доме № 3.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Тоннель

Сотрудники министерства дорожного хозяйства определили график ограничений: движение будет закрыто с 9:00 до 20:00 в течение трех дней — 5, 6 и 7 августа 2026 года.

Проезд разрешат только спецтранспорту (скорой помощи, полиции и пожарным). Водители этих служб должны согласовать пропуск с ответственным за объект лицом.

Если рабочие закончат демонтаж здания раньше намеченного срока, движение по улице Крымской откроют досрочно.

Параметр Детали Участок перекрытия ул. Крымская (от пр-та Энтузиастов до Крымского тупика) Даты и время 5, 6 и 7 августа 2026 года, с 9:00 до 20:00 Причина Демонтаж аварийного здания (Крымская, 3)