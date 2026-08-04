В Саратове ограничат движение по улице Крымской с 5 по 7 августа 2026 года

В Саратове на несколько дней ограничат движение по улице Крымской. Дорогу перекроют на участке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика из-за аварийных работ в доме № 3.
Сотрудники министерства дорожного хозяйства определили график ограничений: движение будет закрыто с 9:00 до 20:00 в течение трех дней — 5, 6 и 7 августа 2026 года.
Проезд разрешат только спецтранспорту (скорой помощи, полиции и пожарным). Водители этих служб должны согласовать пропуск с ответственным за объект лицом.
Если рабочие закончат демонтаж здания раньше намеченного срока, движение по улице Крымской откроют досрочно.
|Параметр
|Детали
|Участок перекрытия
|ул. Крымская (от пр-та Энтузиастов до Крымского тупика)
|Даты и время
|5, 6 и 7 августа 2026 года, с 9:00 до 20:00
|Причина
|Демонтаж аварийного здания (Крымская, 3)
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