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В Саратове ограничат движение по улице Крымской с 5 по 7 августа 2026 года

Россия » Поволжье » Саратов

В Саратове на несколько дней ограничат движение по улице Крымской. Дорогу перекроют на участке от проспекта Энтузиастов до Крымского тупика из-за аварийных работ в доме № 3.

Тоннель
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Тоннель

Сотрудники министерства дорожного хозяйства определили график ограничений: движение будет закрыто с 9:00 до 20:00 в течение трех дней — 5, 6 и 7 августа 2026 года.

Проезд разрешат только спецтранспорту (скорой помощи, полиции и пожарным). Водители этих служб должны согласовать пропуск с ответственным за объект лицом.

Если рабочие закончат демонтаж здания раньше намеченного срока, движение по улице Крымской откроют досрочно.

Параметр Детали
Участок перекрытия ул. Крымская (от пр-та Энтузиастов до Крымского тупика)
Даты и время 5, 6 и 7 августа 2026 года, с 9:00 до 20:00
Причина Демонтаж аварийного здания (Крымская, 3)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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