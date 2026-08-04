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Социальный фонд России сообщил об индексации пенсий в республике Башкортостан

Россия » Поволжье » Уфа

С 1 августа в Башкортостане проиндексированы страховые пенсии. Повышение затрагивает 222 тысячи жителей республики — получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году, а также получателей пенсий по потере кормильца, если страховые средства поступили на лицевой счёт после назначения выплаты. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

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Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
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Кому и когда придут деньги Через почту пенсии доставят в привычные сроки — с 3 по 25 число. На банковские счета выплаты придут в две волны: 12 августа — для тех, кто получает пенсию раньше установленной даты, и 21 августа — для всех остальных. Официальная дата выплаты, 23-е число, в этом месяце припадает на выходной, поэтому фонд перенёс зачисление на предпоследний рабочий день. Дополнительные выплаты Ранее "Башинформ" сообщал, что в республике 40 тысяч пенсионеров получают надбавки за уход за детьми‑студентами и школьниками. Эти выплаты также подлежат перерасчёту с учётом индексации.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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