Ставропольский край стал лидером по темпам жилищного строительства в Северном Кавказе по итогам первого полугодия 2026 года. На регион пришлось более четверти всего жилья, возведенного в округе за январь-июнь.
Всего в СКФО за шесть месяцев построили 3545,7 тыс. квадратных метров жилых помещений. Доля Ставрополья составила 26,4%.
В крае за этот период сдали 9,8 тыс. квартир общей площадью 935,3 тыс. квадратных метров. Основной объем работ выполнили частники: индивидуальные застройщики возвели 585,6 тыс. "квадратов", что составляет 62,6% от всех показателей региона.
|Тип здания
|Количество объектов
|Жилые дома
|3447
|Коммерческие объекты
|91
|Сельскохозяйственные здания
|67
|Промышленные объекты
|11
|Административные здания
|5
|Здравоохранение
|3
Центром строительного бума стал Ставрополь. Здесь сдали дома площадью 308,5 тыс. квадратных метров — это почти треть всего объема региона. При этом в городе меньше полагаются на частный сектор: доля индивидуального строительства составила 25,3%.
Суммарные затраты на строительный сектор в крае за полугодие достигли 76 млрд рублей, сообщает Северо-Кавказстат.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.