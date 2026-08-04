В Ставрополье за первое полугодие 2026 года сдали 9,8 тысячи новых квартир

Ставропольский край стал лидером по темпам жилищного строительства в Северном Кавказе по итогам первого полугодия 2026 года. На регион пришлось более четверти всего жилья, возведенного в округе за январь-июнь.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт в комнате

Всего в СКФО за шесть месяцев построили 3545,7 тыс. квадратных метров жилых помещений. Доля Ставрополья составила 26,4%.

В крае за этот период сдали 9,8 тыс. квартир общей площадью 935,3 тыс. квадратных метров. Основной объем работ выполнили частники: индивидуальные застройщики возвели 585,6 тыс. "квадратов", что составляет 62,6% от всех показателей региона.

Тип здания Количество объектов Жилые дома 3447 Коммерческие объекты 91 Сельскохозяйственные здания 67 Промышленные объекты 11 Административные здания 5 Здравоохранение 3

Центром строительного бума стал Ставрополь. Здесь сдали дома площадью 308,5 тыс. квадратных метров — это почти треть всего объема региона. При этом в городе меньше полагаются на частный сектор: доля индивидуального строительства составила 25,3%.

Суммарные затраты на строительный сектор в крае за полугодие достигли 76 млрд рублей, сообщает Северо-Кавказстат.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов