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В Челябинской области будут использовать ИИ для поиска пожаров

Россия » Урал » Челябинск

В Челябинской области нейросети помогут бороться с лесными пожарами и незаконным свалом мусора. Такие задачи поставил губернатор Алексей Текслер на заседании президиума Совета по искусственному интеллекту.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Системы будут анализировать спутниковые данные для автоматического поиска термических точек. Это позволит обнаруживать очаги возгорания на ранней стадии и рассчитывать, куда будет двигаться огонь. В сфере ЖКХ технологии внедрят для контроля перемещения твердых коммунальных отходов, чтобы пресечь несанкционированный вывоз мусора.

"Рассчитываю, что принятые решения позволят нам не только сохранить, но и усилить лидерские позиции региона в цифровой трансформации", — сообщил Алексей Текслер.

Помимо экологического контроля, власти планируют оцифровать архивные документы и внедрить алгоритмы ИИ в процессы государственного управления.

Направление Функция ИИ
Лесные пожары Поиск термических точек, прогноз распространения огня
Обращение с отходами Мониторинг перемещения мусора
Госуправление Оцифровка архивов, автоматизация управления

Применение спутникового мониторинга в Челябинской области должно сократить время реакции экстренных служб на возгорания и снизить количество стихийных свалок, которые создают нагрузку на экосистему региона.

Экспертная проверка:
эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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