В Челябинской области нейросети помогут бороться с лесными пожарами и незаконным свалом мусора. Такие задачи поставил губернатор Алексей Текслер на заседании президиума Совета по искусственному интеллекту.
Системы будут анализировать спутниковые данные для автоматического поиска термических точек. Это позволит обнаруживать очаги возгорания на ранней стадии и рассчитывать, куда будет двигаться огонь. В сфере ЖКХ технологии внедрят для контроля перемещения твердых коммунальных отходов, чтобы пресечь несанкционированный вывоз мусора.
"Рассчитываю, что принятые решения позволят нам не только сохранить, но и усилить лидерские позиции региона в цифровой трансформации", — сообщил Алексей Текслер.
Помимо экологического контроля, власти планируют оцифровать архивные документы и внедрить алгоритмы ИИ в процессы государственного управления.
|Направление
|Функция ИИ
|Лесные пожары
|Поиск термических точек, прогноз распространения огня
|Обращение с отходами
|Мониторинг перемещения мусора
|Госуправление
|Оцифровка архивов, автоматизация управления
Применение спутникового мониторинга в Челябинской области должно сократить время реакции экстренных служб на возгорания и снизить количество стихийных свалок, которые создают нагрузку на экосистему региона.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.