Суд Удмуртии оценил ущерб от срыва ремонта ижевской школы почти в 20 миллионов рублей

Арбитражный суд Удмуртии обязал подрядчика выплатить почти 20 миллионов рублей за срыв ремонта кровли в ижевской школе №7. Сумма взыскания составила 19,9 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа школьников возле здания школы

Служба городского строительства Ижевска подала иск после того, как компания-подрядчик проигнорировала требования устранить брак. Из-за дырявой крыши помещения школы заливало водой, что испортило внутреннюю отделку классов и коридоров.

Конфликт тянется с 2022 года. Тогда стороны заключили мировое соглашение: подрядчик признал вину и пообещал всё исправить. Однако на деле рабочие так и не вышли на объект в назначенный срок.

Назначенная судом экспертиза подтвердила, что кровля по-прежнему протекает, а отделка помещений остается поврежденной.

"Поскольку школа является социально значимым объектом, Служба городского строительства попросила изменить способ исполнения судебного акта и заменить проведение ремонтных работ денежной выплатой", — сообщили в пресс-службе суда.

Суд счел эти доводы обоснованными. Вместо того чтобы снова ждать выполнения обещаний подрядчика, город заберет деньги, чтобы нанять новую компанию и привести здание в порядок.

Определение суда еще не вступило в законную силу. Сторона ответчика имеет право обжаловать решение.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов