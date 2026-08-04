Роспотребнадзор Удмуртии проверил соблюдение закона о кириллице на вывесках бизнеса

Роспотребнадзор Удмуртии проверил, как бизнес в регионе соблюдает закон о кириллице на вывесках и указателях. По итогам первого полугодия 2026 года ведомство выявило нарушения правил оформления публичной информации.

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С 1 марта 2026 года предприниматели обязаны размещать названия жилых комплексов, вывески и таблички на русском языке. Дублировать текст языками коренных народов России можно, но основная информация должна оставаться на кириллице.

Показатель Количество Проверки без участия бизнеса 59 Предостережения о недопустимости нарушений 55 Протоколы об административных правонарушениях 2