Роспотребнадзор Удмуртии проверил, как бизнес в регионе соблюдает закон о кириллице на вывесках и указателях. По итогам первого полугодия 2026 года ведомство выявило нарушения правил оформления публичной информации.
С 1 марта 2026 года предприниматели обязаны размещать названия жилых комплексов, вывески и таблички на русском языке. Дублировать текст языками коренных народов России можно, но основная информация должна оставаться на кириллице.
|Показатель
|Количество
|Проверки без участия бизнеса
|59
|Предостережения о недопустимости нарушений
|55
|Протоколы об административных правонарушениях
|2
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.