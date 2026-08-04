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Роспотребнадзор Удмуртии проверил соблюдение закона о кириллице на вывесках бизнеса

Россия » Поволжье » Ижевск

Роспотребнадзор Удмуртии проверил, как бизнес в регионе соблюдает закон о кириллице на вывесках и указателях. По итогам первого полугодия 2026 года ведомство выявило нарушения правил оформления публичной информации.

Финансовый анализ
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Финансовый анализ

С 1 марта 2026 года предприниматели обязаны размещать названия жилых комплексов, вывески и таблички на русском языке. Дублировать текст языками коренных народов России можно, но основная информация должна оставаться на кириллице.

Показатель Количество
Проверки без участия бизнеса 59
Предостережения о недопустимости нарушений 55
Протоколы об административных правонарушениях 2
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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