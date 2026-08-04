В Воркуте завершают отделку Молодёжного центра по проекту Регион для молодых

Заместитель председателя Правительства Республики Коми Наталья Якимова проверила ход ремонта социальных объектов в Воркуте. В центре внимания оказались Молодёжный центр, школа № 13 и школа № 35.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа людей на ферме

В Молодёжном центре на улице Чернова, 7 строители завершают отделку помещений. Здесь заменили двери, обновили потолки, выровняли стены и уложили ламинат с керамической плиткой. Обновленное здание станет базой для форума "Арктические перспективы", который примет около 600 участников.

"Молодёжный центр станет площадкой для проведения форума "Арктические перспективы", который соберёт около 600 участников. Форум станет возможностью для развития универсальных и творческих навыков молодёжи", — отметила Наталья Якимова.

Работы в центре ведутся по проекту "Регион для молодых" нацпроекта "Молодёжь и дети". Наталья Якимова предложила расширить функционал площадки, чтобы привлечь сюда молодые семьи для общения и совместных проектов.

Ситуация в школах

В школе № 13 обнаружились проблемы с кровлей. Вода проникает на четвертый этаж, где планировали разместить музыкальную школу. Сейчас специалисты должны обследовать проблемные зоны крыши и рассчитать стоимость ремонта. В этом учебном заведении учатся 545 школьников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

В школе № 35 капитальный ремонт выполнен более чем на 80%. Здесь меняют окна на ПВХ-пакеты, обновляют освещение и электросети, заменяют внутренние трубопроводы водоснабжения и водоотведения. Объект должны сдать к концу 2026 года.

"Сейчас важно зафиксировать весь объём отпавших и вновь выявленных работ. В ближайшее время планирую обсудить эти вопросы с руководителем подрядной организации", — пояснила Наталья Якимова.

Объект Статус / Проблема Срок / Масштаб Молодёжный центр Завершение отделочных работ 600 участников форума Школа № 13 Протечки кровли на 4 этаже 545 учащихся Школа № 35 Капремонт выполнен на 80%+ Сдача до конца 2026 года