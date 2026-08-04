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В Якутии приступили к модернизации восьми муниципальных школ

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутии обновляют восемь школ по федеральной программе модернизации. Часть зданий успеют подготовить к 1 сентября 2026 года, остальные приведут в порядок за два года.

Школьники с цветами у здания школы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьники с цветами у здания школы

К началу учебного года 2026 года закончат ремонт в двух учреждениях: Маттинской школе имени Е. Д. Кычкина (Мегино-Кангаласский район) и Фрунзенской начальной школе — детском саду (Намский район). В Маттине работы завершат до 15 августа, во Фрунзенском — до 25 августа.

Сейчас строители меняют инженерные сети, перекрывают крыши и обновляют фасады. Внутренние помещения также приводят в порядок.

Двухлетние циклы ремонта

Пять объектов требуют больше времени из-за объемов работ или климатических особенностей регионов. Ремонт в них рассчитали на 2026-2027 годы:

  • Урицкая школа (Олекминский район);
  • Солнечнинская школа (Усть-Майский район);
  • Хандыгская школа (Томпонский район);
  • Соболохская школа (Момский район);
  • Школа № 23 имени Г. А. Кадзова (Мирнинский район).

Восьмым объектом станет Курбусахская школа имени Н. Н. Окоемова в Усть-Алданском районе. Ее включили в список за счет сэкономленных средств 2026 года, работы здесь также растянутся на два года.

Объект Район Срок завершения
Маттинская СШ Мегино-Кангаласский 15 августа 2026
Фрунзенская школа-сад Намский 25 августа 2026
Прочие 6 школ Разные районы 2027 год

В министерстве образования и науки Якутии подтвердили, что все муниципальные контракты подписаны, а подрядчики уже вышли на площадки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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