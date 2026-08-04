В Якутии приступили к модернизации восьми муниципальных школ

В Якутии обновляют восемь школ по федеральной программе модернизации. Часть зданий успеют подготовить к 1 сентября 2026 года, остальные приведут в порядок за два года.
К началу учебного года 2026 года закончат ремонт в двух учреждениях: Маттинской школе имени Е. Д. Кычкина (Мегино-Кангаласский район) и Фрунзенской начальной школе — детском саду (Намский район). В Маттине работы завершат до 15 августа, во Фрунзенском — до 25 августа.
Сейчас строители меняют инженерные сети, перекрывают крыши и обновляют фасады. Внутренние помещения также приводят в порядок.
Пять объектов требуют больше времени из-за объемов работ или климатических особенностей регионов. Ремонт в них рассчитали на 2026-2027 годы:
Восьмым объектом станет Курбусахская школа имени Н. Н. Окоемова в Усть-Алданском районе. Ее включили в список за счет сэкономленных средств 2026 года, работы здесь также растянутся на два года.
|Объект
|Район
|Срок завершения
|Маттинская СШ
|Мегино-Кангаласский
|15 августа 2026
|Фрунзенская школа-сад
|Намский
|25 августа 2026
|Прочие 6 школ
|Разные районы
|2027 год
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