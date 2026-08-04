В поселке Киолим Челябинской области эвакуировали людей из-за подъема воды в водохранилище

В Кусинском округе возобновили движение по мосту через реку Куса. Сооружение временно закрывали из-за подмыва опор и полотна после сильных ливней, сообщает глава округа Юрий Лысяков.
Воду с дорожного полотна уже убрали, блоки, перекрывавшие проезд, демонтировали. По словам главы округа, паводковая ситуация в регионе стабилизируется: уровень воды в водоемах снижается, реки возвращаются в русла, хотя до привычных летних отметок он еще не дошел.
"Принял решение открыть движение по мосту через реку Куса. Сейчас главное внимание на восстановлении мостовых сооружений в поселке Магнитка и на подъезде к поселку", — сообщил Юрий Лысяков.
Стихия затронула сразу несколько населенных пунктов округа. В поселке Магнитка, который находится вблизи национального парка "Таганай", река вышла из берегов и затопила жилые улицы. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Киолим: там из-за резкого подъема уровня воды в местном водохранилище пришлось эвакуировать людей.
|Локация
|Последствия ливней
|Мост через р. Куса
|Подмыв конструкции, временное закрытие движения
|Поселок Магнитка
|Затопление улиц, повреждение подъездных путей и мостов
|Поселок Киолим
|Подъем воды в водохранилище, эвакуация жителей
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