Эксперты из Самары обсудят траекторию роботизации промышленности в Иннополисе

Специалисты Регионального центра компетенций по производительности труда Самарской области примут участие в интенсиве "Аудит как первый шаг к роботизации". Встреча пройдет 5 августа в Университете Иннополис на базе Центра развития промышленной робототехники.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Робот-андроид в лаборатории

Главная цель мероприятия — создать единый стандарт технического аудита. Эксперты должны определить, как правильно оценивать готовность заводов к внедрению роботов, чтобы автоматизация приносила реальную прибыль, а не становилась дорогой игрушкой.

Программа интенсива

Работа участников разделится на три блока: обсуждение глобальных вызовов индустрии, воркшоп по стандартизации проверок и сессия по подготовке кадров. Итогом станет проект унифицированной методики аудита и согласование программы "Траектория роботизации: теория и практика технико-технологического аудита".

База роботизации в регионе

Самарская область делает ставку на высокотехнологичный сектор, опираясь на успехи станкостроения и радиоэлектроники. В феврале 2026 года здесь заработал центр развития промышленной робототехники на базе компании "Тесвел". Площадка вошла в федеральную сеть под координацией Университета Иннополис.

Центр решает три задачи: разрабатывает роботизированные комплексы, консультирует бизнес по технологическим вопросам и обучает персонал.

"Самарская область обладает развитым научно-промышленным комплексом и серьезными компетенциями в сфере автоматизации. Участие наших специалистов в таком мероприятии — это возможность перенять лучшие практики, обменяться опытом с коллегами из других регионов и усилить экспертизу нашего Центра развития промышленной робототехники. Роботизация — это следующий шаг после бережливого производства, и мы должны быть готовы предложить предприятиям региона полный набор инструментов для повышения эффективности", — пояснил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Почему это важно для заводов

Переход к роботизации позволяет предприятиям увеличить выпуск продукции без пропорционального роста затрат. Для жителей региона это означает появление рабочих мест с более высокой квалификацией и зарплатой. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно заявлял, что развитие таких отраслей напрямую влияет на качество жизни в области.

Участие в федеральном проекте "Производительность труда" бесплатно. Информацию о возможностях программы можно найти на порталах производительность. рф и эффективность. рф.

Событие подчеркивает переход региона от простого сокращения издержек (бережливого производства) к глубокой технологической модернизации.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов