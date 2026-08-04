В Омске завершили строительство судов по контракту на 440 миллионов рублей

В Омске спустили на воду буксир-толкач и несамоходный паром для переправы между Тобольском и Бекерево. Суда построили на заводе "ПКФ "Техметторг" по заказу мэрии Тобольска.

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Технические характеристики

Новые суда адаптировали к климатическим условиям региона. Буксир-толкач длиной 20,5 метра и шириной 6,15 метра рассчитан на работу при температуре от -15 до +40 градусов. Его двигатель мощностью 411 кВт позволяет судну передвигаться сквозь битый лед.

Паром предназначен для перевозки пассажиров и грузов. Он не имеет собственного двигателя, поэтому перемещается с помощью буксира. Корпус парома усилили, чтобы он мог ходить в мелкобитом льду толщиной до 30 сантиметров.

Параметр Буксир-толкач Паром Грузоподъемность / Мощность 411 кВт 250 тонн Вместимость / Габариты 20,5×6,15 м До 50 человек Ледовая проходимость Битый лед Лед до 30 см

Сроки и стоимость

Омский завод выиграл тендер на строительство флота в 2024 году. Общая сумма контракта составила около 440 миллионов рублей.

"Характеристики судов адаптированы под температуры от -15 до +40 градусов, в том числе движение сквозь битый лед", — сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Обновление флота позволит сократить зависимость переправы Тобольск-Бекерево от сезонных колебаний и обеспечит более стабильное сообщение между населенными пунктами в зимний период.

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