В Туле обустроили объездную дорогу из-за ремонта переезда к Пировскому проезду

В Туле отремонтируют аварийный переезд через теплосети на повороте с Щекинского шоссе к Пировскому проезду. Работы по замене участка сети и плит перекрытия завершат до 20 августа.
Проблему подняли сами горожане: жители обратились к губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву с жалобами на состояние дороги, которая стала опасной для проезда.
"Заменить участок сети теплоснабжения и плиты перекрытия должны до 20 августа", — сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов.
Чтобы водители и пешеходы могли передвигаться по району без препятствий, на время ремонта обустроили объездную дорогу. Дмитрий Миляев поручил муниципальным властям лично проинформировать заявителей о сроках и ходе работ.
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