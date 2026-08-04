В Туле обустроили объездную дорогу из-за ремонта переезда к Пировскому проезду

В Туле отремонтируют аварийный переезд через теплосети на повороте с Щекинского шоссе к Пировскому проезду. Работы по замене участка сети и плит перекрытия завершат до 20 августа.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мотоциклист на горной дороге

Проблему подняли сами горожане: жители обратились к губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву с жалобами на состояние дороги, которая стала опасной для проезда.

"Заменить участок сети теплоснабжения и плиты перекрытия должны до 20 августа", — сообщил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Чтобы водители и пешеходы могли передвигаться по району без препятствий, на время ремонта обустроили объездную дорогу. Дмитрий Миляев поручил муниципальным властям лично проинформировать заявителей о сроках и ходе работ.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова