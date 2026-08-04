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Родители школьников Пензы могут оформить бесплатные путевки в детский санаторий

Россия » Поволжье » Пенза

Родители пенинских школьников могут еще успеть оформить бесплатные путевки на сентябрьское оздоровление. В детских поликлиниках города остаются свободные места в санаториях "Нива" и "Надежда".

Дети рисуют на полу в спальне летнего лагеря с рюкзаками
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Дети рисуют на полу в спальне летнего лагеря с рюкзаками

Путевки предназначены для детей старше семи лет. Проживание и лечение оплачиваются за счет бюджета, родителям достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Санаторий "Надежда" (с. Ульяновка, Кузнецкий район) работает в две смены:

* с 2 по 22 сентября;

* с 25 сентября по 15 октября.

Санаторий "Нива" (д. Пановка, Пензенский район) принимает детей в те же даты со сдвигом в один день:

* с 3 по 23 сентября;

* с 26 сентября по 16 октября.

Продолжительность каждой смены — 21 день. Курс рекомендован при заболеваниях органов дыхания, ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и органов зрения.

В обоих санаториях организован учебный процесс, работают бассейны, предусмотрено пятиразовое питание. Дети размещаются в благоустроенных корпусах, ежедневно проходят спортивные и досуговые мероприятия. Получить путевку можно, обратившись к заведующему педиатрическим отделением детской поликлиники по месту жительства.

Дополнительную информацию дает дежурный руководитель по телефону +7 (939) 933-43-27.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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