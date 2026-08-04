Родители школьников Пензы могут оформить бесплатные путевки в детский санаторий

Родители пенинских школьников могут еще успеть оформить бесплатные путевки на сентябрьское оздоровление. В детских поликлиниках города остаются свободные места в санаториях "Нива" и "Надежда".
Путевки предназначены для детей старше семи лет. Проживание и лечение оплачиваются за счет бюджета, родителям достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
Санаторий "Надежда" (с. Ульяновка, Кузнецкий район) работает в две смены:
* с 2 по 22 сентября;
* с 25 сентября по 15 октября.
Санаторий "Нива" (д. Пановка, Пензенский район) принимает детей в те же даты со сдвигом в один день:
* с 3 по 23 сентября;
* с 26 сентября по 16 октября.
Продолжительность каждой смены — 21 день. Курс рекомендован при заболеваниях органов дыхания, ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и органов зрения.
В обоих санаториях организован учебный процесс, работают бассейны, предусмотрено пятиразовое питание. Дети размещаются в благоустроенных корпусах, ежедневно проходят спортивные и досуговые мероприятия. Получить путевку можно, обратившись к заведующему педиатрическим отделением детской поликлиники по месту жительства.
Дополнительную информацию дает дежурный руководитель по телефону +7 (939) 933-43-27.
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