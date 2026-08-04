Предприятие Городской транспорт изменило схему движения троллейбусов в Петрозаводске

Вечером в воскресенье, 4 августа, в Петрозаводске временно изменят схему движения троллейбусов № 1, 7 и 8. Об этом сообщили в предприятии "Городской транспорт".

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Причиной ограничений стали дорожные работы на Лесном проспекте по нечётной стороне (участок от "Сигмы"), где рабочие укладывают асфальт. Из-за этого троллейбусы не смогут заезжать на улицу.

Последние рейсы указанных маршрутов развернутся через верхнее Чапаевское кольцо. Ограничения действуют с вечера 4 августа по 5 августа.

Маршруты Изменение пути Срок действия № 1, 7, 8 Разворот через верхнее Чапаевское кольцо (без заезда на Лесной проспект) 4-5 августа