Вечером в воскресенье, 4 августа, в Петрозаводске временно изменят схему движения троллейбусов № 1, 7 и 8. Об этом сообщили в предприятии "Городской транспорт".
Причиной ограничений стали дорожные работы на Лесном проспекте по нечётной стороне (участок от "Сигмы"), где рабочие укладывают асфальт. Из-за этого троллейбусы не смогут заезжать на улицу.
Последние рейсы указанных маршрутов развернутся через верхнее Чапаевское кольцо. Ограничения действуют с вечера 4 августа по 5 августа.
|Маршруты
|Изменение пути
|Срок действия
|№ 1, 7, 8
|Разворот через верхнее Чапаевское кольцо (без заезда на Лесной проспект)
|4-5 августа
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.