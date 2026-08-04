Нижний Новгород стал лидером России по времени в пути до работы

Нижний Новгород стал лидером среди российских городов по времени в пути до работы. Результаты международного рейтинга Numbeo опубликовала пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог региона.
Аналитики оценили 305 городов мира, используя индекс дорожного трафика. Нижегородская столица заняла 259-е место в глобальном списке с показателем 27,1. Для сравнения: средний показатель по России составляет 43,3.
|Показатель (индекс трафика)
|Значение
|Нижний Новгород
|27,1
|Средний уровень по РФ
|43,3
"Результат оценки отражает развитие транспортной системы региона. Программа работает с 2019 года и охватывает почти все виды транспорта. Мы фокусируемся на создании удобных маршрутов, внедрении экологичного транспорта и цифровизации", — сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.
По данным ведомства, в июле наибольшим спросом у горожан пользовались автобусы №45, №87 и №90.
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