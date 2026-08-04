Власти Саратовской области направили более 63 млн рублей на дороги Ртищевского района

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выделил Ртищевскому муниципалитету 25 миллионов рублей на ремонт дорог в районном центре. Решение приняли по итогам встречи главы региона с главой муниципалитета Александром Жуковским.
Ранее областной бюджет направил более 38 миллионов рублей на обновление сельских дорог района, где работы сейчас идут полным ходом. Дополнительный транш позволит расширить географию ремонта и охватить улицы города.
|Направление
|Сумма финансирования
|Ремонт сельских дорог
|> 38 млн рублей
|Ремонт дорог в районном центре (новое выделение)
|25 млн рублей
Министерство дорожного хозяйства области и местная администрация должны составить список объектов для обновления. Приоритет отдадут участкам, которые чаще всего упоминают жители в своих жалобах. Роман Бусаргин подчеркнул, что мнение людей станет главным критерием при определении очередности работ. После согласования списка объявят тендеры по выбору подрядчиков.
Ранее в Ртищевском районе обновили одну из федеральных трасс. Дорога теперь обслуживается по государственным стандартам, что заметно улучшило ситуацию с проездом.
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