Власти Саратовской области направили более 63 млн рублей на дороги Ртищевского района

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выделил Ртищевскому муниципалитету 25 миллионов рублей на ремонт дорог в районном центре. Решение приняли по итогам встречи главы региона с главой муниципалитета Александром Жуковским.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Ранее областной бюджет направил более 38 миллионов рублей на обновление сельских дорог района, где работы сейчас идут полным ходом. Дополнительный транш позволит расширить географию ремонта и охватить улицы города.

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Министерство дорожного хозяйства области и местная администрация должны составить список объектов для обновления. Приоритет отдадут участкам, которые чаще всего упоминают жители в своих жалобах. Роман Бусаргин подчеркнул, что мнение людей станет главным критерием при определении очередности работ. После согласования списка объявят тендеры по выбору подрядчиков.

Ранее в Ртищевском районе обновили одну из федеральных трасс. Дорога теперь обслуживается по государственным стандартам, что заметно улучшило ситуацию с проездом.

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