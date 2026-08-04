Строительство тоннеля под Транссибом в Кирове ускорит движение на улице Советской

В Кирове на уровне федерального значения завершается один из самых ожидаемых инфраструктурных проектов последних десятилетий — тоннель под Транссибирской магистралью в Нововятском районе. Объект, который местные жители называют "южными воротами города", проинспектировали депутат областного zakonодательного собрания, член экономического совета при губернаторе Андрей Березин, председатель Союза промышленников и предпринимателей Руслан Цуканов и зампреда регионального правительства Алексей Петряков.
По словам депутатов и чиновников, темпы работ позволяют надеяться на сдачу объекта наперед срока. По контракту тоннель должен открыть к декабря 2027 года, но реальная картина на стройке сдвигает дедлайн на лето следующего года.
На площадке сейчас основной этап — формирование тела тоннеля. Строительный контроль ведет федеральное учреждение "РОСДОРНИИ". По данным подрядчика, котлован разработан до проектной отметки. Идет активное создание защитного экрана: из 73 труб уже продавлено 64. Параллельно работают над укреплением грунтов, укладывают бетон и геотекстиль, монтируют армированный каркас откосов и заполняют трубы экрана.
Работы ведутся синхронно с двух сторон, на объекте задействовано 125 человек. Масштаб впечатляет, признал Андрей Березин:
"Десятилетия кировчане ждали тоннель. Это южные ворота города, и на сегодня это самый главный инфраструктурный проект всего региона. Крайне важно, чтобы работы, которые здесь ведутся, были выполнены максимально качественно и в срок. Сегодня мы посетили строительную площадку, пообщались с подрядчиком. Масштаб работ впечатляет, темпы тоже. На объекте имеется все необходимое для завершения строительства в срок", — отметил депутат Андрей Березин.
Тоннель не изолирован от городской сети. Одновременно с ним расширяют улицу Советскую с обеих сторон от железной дороги. Формируется четырехполосное полотно — по две полосы в каждое направление. Тот же профиль будет и внутри тоннеля. Это уберет главное "бутылочное горлышко" юга города, где десятилетиями машина стояла в ожидании проезда поездов на переезде.
Заместитель председателя правительства Алексей Петряков подчеркнул: проект стал реальностью благодаря позиции губернатора Александра Соколова и поддержке Президента Владимира Путина. Финансирование идет за счет федеральных средств в ramach национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Сроки смещаются в пользу города. Официальный дедлайн по контракту — декабрь 2027 года. Однако текущие темпы позволяют рассчитывать на открытие летом 2027 года. Для региона, где ждут этот объект десятилетия, экономия полугода — весомый аргумент в пользу качества управления проектом.
|Параметр
|Значение
|Объект
|Тоннель под Транссиб (Нововятский р-н, ул. Советская)
|Профиль проезда
|4 полосы (2+2)
|Статус защитного экрана
|64 из 73 труб продавлены
|Численность на площадке
|125 человек
|Срок по контракту
|Декабрь 2027 г.
|Прогнозный срок сдачи
|Лето 2027 г.
|Источник финансирования
|Нацпроект "Инфраструктура для жизни" (фед. средства)
|Строительный контроль
|ФУ "РОСДОРНИИ"
Строительство тоннеля под железнодорожным полотном — это не просто устранение переезда. Это смена парыдигмы движения на всём юге Кирова. Объект связывает крупные жилые массивы, промышленные зоны и федеральную трассу в единую транспортную рамку без остановок на светофоре перед поездом.
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