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Строительство тоннеля под Транссибом в Кирове ускорит движение на улице Советской

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове на уровне федерального значения завершается один из самых ожидаемых инфраструктурных проектов последних десятилетий — тоннель под Транссибирской магистралью в Нововятском районе. Объект, который местные жители называют "южными воротами города", проинспектировали депутат областного zakonодательного собрания, член экономического совета при губернаторе Андрей Березин, председатель Союза промышленников и предпринимателей Руслан Цуканов и зампреда регионального правительства Алексей Петряков.

Вид на дорогу через поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вид на дорогу через поле

По словам депутатов и чиновников, темпы работ позволяют надеяться на сдачу объекта наперед срока. По контракту тоннель должен открыть к декабря 2027 года, но реальная картина на стройке сдвигает дедлайн на лето следующего года.

Что сделано на стройке

На площадке сейчас основной этап — формирование тела тоннеля. Строительный контроль ведет федеральное учреждение "РОСДОРНИИ". По данным подрядчика, котлован разработан до проектной отметки. Идет активное создание защитного экрана: из 73 труб уже продавлено 64. Параллельно работают над укреплением грунтов, укладывают бетон и геотекстиль, монтируют армированный каркас откосов и заполняют трубы экрана.

Работы ведутся синхронно с двух сторон, на объекте задействовано 125 человек. Масштаб впечатляет, признал Андрей Березин:

"Десятилетия кировчане ждали тоннель. Это южные ворота города, и на сегодня это самый главный инфраструктурный проект всего региона. Крайне важно, чтобы работы, которые здесь ведутся, были выполнены максимально качественно и в срок. Сегодня мы посетили строительную площадку, пообщались с подрядчиком. Масштаб работ впечатляет, темпы тоже. На объекте имеется все необходимое для завершения строительства в срок", — отметил депутат Андрей Березин.

Подходы и проезд: четыре полосы вместо переезда

Тоннель не изолирован от городской сети. Одновременно с ним расширяют улицу Советскую с обеих сторон от железной дороги. Формируется четырехполосное полотно — по две полосы в каждое направление. Тот же профиль будет и внутри тоннеля. Это уберет главное "бутылочное горлышко" юга города, где десятилетиями машина стояла в ожидании проезда поездов на переезде.

Федеральные деньги и политическая воля

Заместитель председателя правительства Алексей Петряков подчеркнул: проект стал реальностью благодаря позиции губернатора Александра Соколова и поддержке Президента Владимира Путина. Финансирование идет за счет федеральных средств в ramach национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Сроки смещаются в пользу города. Официальный дедлайн по контракту — декабрь 2027 года. Однако текущие темпы позволяют рассчитывать на открытие летом 2027 года. Для региона, где ждут этот объект десятилетия, экономия полугода — весомый аргумент в пользу качества управления проектом.

Параметр Значение
Объект Тоннель под Транссиб (Нововятский р-н, ул. Советская)
Профиль проезда 4 полосы (2+2)
Статус защитного экрана 64 из 73 труб продавлены
Численность на площадке 125 человек
Срок по контракту Декабрь 2027 г.
Прогнозный срок сдачи Лето 2027 г.
Источник финансирования Нацпроект "Инфраструктура для жизни" (фед. средства)
Строительный контроль ФУ "РОСДОРНИИ"

Экспертная оценка: почему это меняет логистику города

Строительство тоннеля под железнодорожным полотном — это не просто устранение переезда. Это смена парыдигмы движения на всём юге Кирова. Объект связывает крупные жилые массивы, промышленные зоны и федеральную трассу в единую транспортную рамку без остановок на светофоре перед поездом.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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