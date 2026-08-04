Колледжи Омска завершают прием документов по федеральному проекту Профессионалитет

Омские колледжи завершают прием документов на обучение по программам федерального проекта "Профессионалитет". Студенты, выбравшие эти специальности, смогут трудоустроиться на Омский НПЗ "Газпром нефти" или его дочерние предприятия.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Радостные студенты с дипломами

Обучение сосредоточено на подготовке кадров для нефтепереработки и эксплуатации промышленного оборудования. Учебные планы создали совместно с представителями отрасли, чтобы совместить теорию с практикой на реальных установках завода.

Направление подготовки Специальность Производство Технология нефтехимического производства Техническое обслуживание Эксплуатация оборудования и систем автоматизации; монтаж и ТО оборудования Управление Организация и управление производственными процессами

Прием заявок продлится еще несколько недель. Обучение бесплатно. Для поступления в приемные комиссии колледжей нужно подать следующий пакет документов:

паспорт;

аттестат об основном общем образовании;

медицинская справка о состоянии здоровья;

три фотографии.

Помимо набора студентов, учебные заведения предлагают курсы повышения квалификации для действующих работников отрасли. Это позволяет специалистам обновить навыки под текущие требования нефтепереработки.

Ответы на популярные вопросы

Где можно будет работать после учебы?

Программы ориентированы на трудоустройство на ОНПЗ "Газпром нефти" и в его дочерних структурах.

Сколько стоит обучение по проекту "Профессионалитет"?

Обучение бесплатное.

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