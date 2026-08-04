В Петрозаводске запустят новую маршрутную сеть автобусов и обновят нумерацию

В Петрозаводске с 12 августа меняется схема движения общественного транспорта. Перевозчики завершают подготовку к запуску новой маршрутной сети, о чем сообщила глава города Инна Колыхматова.
Одним из операторов станет компания "Автопассаж". Она возьмет на себя обслуживание маршрутов №17 и №24. Для работы на этих линиях перевозчик закупил 11 новых низкопольных автобусов.
Реформа транспорта затронет повседневные поездки большинства горожан: изменится нумерация автобусов, появятся новые маршруты и обновится подвижной состав.
|Показатель
|Данные
|Дата запуска новой сети
|12 августа
|Новый парк "Автопассажа"
|11 низкопольных автобусов
|Маршруты "Автопассажа"
|№17, №24
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