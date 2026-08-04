В Петрозаводске запустят новую маршрутную сеть автобусов и обновят нумерацию

В Петрозаводске с 12 августа меняется схема движения общественного транспорта. Перевозчики завершают подготовку к запуску новой маршрутной сети, о чем сообщила глава города Инна Колыхматова.

Фото: https://unsplash.com by Workman Kapotnya is licensed under Free Автобусная остановка

Одним из операторов станет компания "Автопассаж". Она возьмет на себя обслуживание маршрутов №17 и №24. Для работы на этих линиях перевозчик закупил 11 новых низкопольных автобусов.

Реформа транспорта затронет повседневные поездки большинства горожан: изменится нумерация автобусов, появятся новые маршруты и обновится подвижной состав.

Показатель Данные Дата запуска новой сети 12 августа Новый парк "Автопассажа" 11 низкопольных автобусов Маршруты "Автопассажа" №17, №24