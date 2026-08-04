В Рубцовском районе Алтайского края развернули партию абрикосов и риса из-за документов

В Рубцовском районе Алтайского края остановили ввоз партии абрикосов массой 22,6 тонны и риса весом 1,7 тонны из Киргизии. Груз не пропустили из-за нарушений фитосанитарного законодательства.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Абрикосы на складе

Специалисты Россельхознадзора обнаружили расхождения между сведениями в фитосанитарном сертификате и данными в транспортных документах. Из-за несоответствия бумаг ввоз продукции запретили, а всю партию отправили обратно поставщику.

Контроль за качеством импорта из Средней Азии остается строгим. Ранее ведомство ограничило поставки от ряда экспортеров из Узбекистана. В тех партиях находили восточную плодожорку и вирус коричневой морщинистости плодов томатов.

Товар Объем партии Причина возврата Абрикосы 22,6 тонны Несоответствие документов Рис 1,7 тонны Несоответствие документов

"Во время проверки выяснилось, что информация в фитосанитарном сертификате не соответствовала сведениям в транспортных перевозочных документах", — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов Фитосанитарный контроль на границах регионов — это основной барьер против заноса вредителей и болезней растений, которые могут уничтожить местные посевы. Ошибка в документах часто бывает не случайностью, а попыткой скрыть реальное происхождение товара или его состояние. Для сельского хозяйства Алтая, где развито садоводство и растениеводство, попадание даже одной партии зараженного материала может привести к вспышке эпифитотии, борьба с которой потребует огромных затрат бюджета и химикатов.