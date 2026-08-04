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Замминистра по делам ГО и ЧС Якутии сообщила о начале отгрузки топлива

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Южной Якутии повысят нормы отпуска бензина на нефтебазах сразу после начала отгрузки дополнительных объемов с завода. Об этом на брифинге заявила заместитель министра по делам ГО и ЧС республики Яна Наумова.

Бензовоз на дороге
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на дороге

По её словам, 3 августа произведена полная оплата согласованного объёма топлива. Сейчас ожидается подтверждение фактической отгрузки с нефтеперерабатывающего завода. Составы с бензином должны начать движение уже на этой неделе.

Соглашение с "Роснефтью"

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил о достижении соглашения между ПАО "НК "Роснефть" и АО "Саханефтегазсбыт". Речь идёт о дополнительных поставках 5 тыс. тонн бензина: по 2,5 тыс. тонн марок АИ-92 и АИ-95.

Эти объёмы станут частью более крупного ресурсного пакета. На заседании Штаба под руководством заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака для республики были распределены ресурсы свыше 180 тыс. тонн.

Повышение лимитов отпуска — оперативная мера. Она должна снять напряжение с топливного снабжения в южных улусах, где логистика зависит от сезонных путепроводов и железнодорожной доставки.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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