Власти Якутска отключат непригодный для жизни дом от инженерных сетей

Жителей двухэтажного общежития по улице Новокарьерная, 43/3 в Якутске расселят через программу комплексного развития территорий (КРТ). Здание признали непригодным для жизни после того, как из-за подвижки грунта сместился угол дома. Об этом сообщил глава города Дмитрий Садовников.
Ситуация стала критической 19 июля. Людей эвакуировали, а дом теперь отключат от инженерных сетей, чтобы исключить техногенные аварии в здании с угрозой обрушения.
Расселение осложняет юридический статус объекта. Хотя люди живут там десятилетиями, по документам здание считается нежилым. Более того, земля под домом зарегистрирована как "производственная база". Эта путаница в реестрах мешала признать дом аварийным в стандартном порядке, но комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) всё равно вынесла вердикт о непригодности жилья.
|Параметр
|Данные по дому № 43/3
|Год постройки
|1987
|Количество помещений
|30 (22 в собственности, 8 у ДОСААФ)
|Статус земли
|Производственная база
Жильцов сначала перевезут в маневренный фонд. На текущий момент 7 семей уже получили временное жилье, у 6 есть свои квартиры, еще по 9 семьям вопрос решается. В Департаменте жилищных отношений напоминают: чтобы получить комнату в маневренном фонде, нужно подать заявление и предоставить правоустанавливающие документы.
Окончательным решением станет переезд в новые дома по договору КРТ. Дом на Новокарьерной включен в график сноса вместе с 37 другими многоквартирными зданиями. Это часть общего мастер-плана Якутска, который охватывает сразу несколько кварталов (74, 85, 111 и 112).
Развитие этих территорий предполагает не только жилье, но и создание социальной инфраструктуры:
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.