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Власти Якутска отключат непригодный для жизни дом от инженерных сетей

Россия » Дальний Восток » Якутск

Жителей двухэтажного общежития по улице Новокарьерная, 43/3 в Якутске расселят через программу комплексного развития территорий (КРТ). Здание признали непригодным для жизни после того, как из-за подвижки грунта сместился угол дома. Об этом сообщил глава города Дмитрий Садовников.

Система трубопроводов и насосов
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Система трубопроводов и насосов

Ситуация стала критической 19 июля. Людей эвакуировали, а дом теперь отключат от инженерных сетей, чтобы исключить техногенные аварии в здании с угрозой обрушения.

"Сейчас ясно одно: в этом доме просто опасно проживать. В любой день может произойти непоправимое. В целях безопасности здание будет отключено от инженерных коммуникаций", — обратился к жильцам Дмитрий Садовников.

Юридический тупик и статус земли

Расселение осложняет юридический статус объекта. Хотя люди живут там десятилетиями, по документам здание считается нежилым. Более того, земля под домом зарегистрирована как "производственная база". Эта путаница в реестрах мешала признать дом аварийным в стандартном порядке, но комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) всё равно вынесла вердикт о непригодности жилья.

Параметр Данные по дому № 43/3
Год постройки 1987
Количество помещений 30 (22 в собственности, 8 у ДОСААФ)
Статус земли Производственная база

План расселения и мастер-план города

Жильцов сначала перевезут в маневренный фонд. На текущий момент 7 семей уже получили временное жилье, у 6 есть свои квартиры, еще по 9 семьям вопрос решается. В Департаменте жилищных отношений напоминают: чтобы получить комнату в маневренном фонде, нужно подать заявление и предоставить правоустанавливающие документы.

Окончательным решением станет переезд в новые дома по договору КРТ. Дом на Новокарьерной включен в график сноса вместе с 37 другими многоквартирными зданиями. Это часть общего мастер-плана Якутска, который охватывает сразу несколько кварталов (74, 85, 111 и 112).

Развитие этих территорий предполагает не только жилье, но и создание социальной инфраструктуры:

  • школа на 990 мест;
  • детский сад на 350 мест;
  • поликлиника с приемом 180 пациентов в смену.
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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