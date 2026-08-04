Цены на новостройки в Махачкале выросли почти на 10% за июль

Квадратный метр в новостройках Махачкалы за июль подорожал на 9,3%. Теперь средняя стоимость жилья на первичном рынке достигла 79 тысяч рублей. Данные приводит портал "Мир квартир".

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новостройка

Аналитики изучили ситуацию в 70 городах России и обнаружили рост цен в большинстве из них — в 60 населенных пунктах. Помимо столицы Дагестана, резкий скачок стоимости жилья произошел в Сочи: там цена выросла на 9,6%, составив 464,5 тысячи рублей за метр.

Город Динамика цены в июле Стоимость кв. м Махачкала +9,3% 79 тыс. руб. Сочи +9,6% 464,5 тыс. руб. Грозный -8,4% 128,36 тыс. руб. Краснодар -4,1% 161,82 тыс. руб.

Противоположная тенденция наблюдается в Грозном и Краснодаре. В чеченской столице цены на новостройки упали сильнее всего — на 8,4%. В Краснодаре снижение составило 4,1%.

Средний показатель по стране за июль вырос на 2,8%, достигнув отметки в 164,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков