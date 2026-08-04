Цены на новостройки в Махачкале выросли почти на 10% за июль

Квадратный метр в новостройках Махачкалы за июль подорожал на 9,3%. Теперь средняя стоимость жилья на первичном рынке достигла 79 тысяч рублей. Данные приводит портал "Мир квартир".
Аналитики изучили ситуацию в 70 городах России и обнаружили рост цен в большинстве из них — в 60 населенных пунктах. Помимо столицы Дагестана, резкий скачок стоимости жилья произошел в Сочи: там цена выросла на 9,6%, составив 464,5 тысячи рублей за метр.
|Город
|Динамика цены в июле
|Стоимость кв. м
|Махачкала
|+9,3%
|79 тыс. руб.
|Сочи
|+9,6%
|464,5 тыс. руб.
|Грозный
|-8,4%
|128,36 тыс. руб.
|Краснодар
|-4,1%
|161,82 тыс. руб.
Противоположная тенденция наблюдается в Грозном и Краснодаре. В чеченской столице цены на новостройки упали сильнее всего — на 8,4%. В Краснодаре снижение составило 4,1%.
Средний показатель по стране за июль вырос на 2,8%, достигнув отметки в 164,6 тысячи рублей за квадратный метр.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.