Поставки топлива в Оренбургской области выросли на 15% по сравнению с 2025 годом

В Оренбургской области к текущему моменту поставки топлива превысили показатели прошлого года на 15%. Параллельно департамент энергетики и топлива региона запустил плановую проверочную работу на автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники департамента инспектируют АЗС на предмет нарушений в обращении с топливом, а также контролируют соответствие качества и объема поставляемого продукта установленным нормам. В ведомстве подчеркивают: меры необходимы для стабильной работы топливной инфраструктуры и предупреждения недобросовестных действий поставщиков и операторов. За выявленные нарушения будут применены санкции.
В этом году планируется завершить модернизацию десяти заправочных станций. Обновление объектов должно повысить надежность и эффективность всей топливной сети региона.
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