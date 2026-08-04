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Поставки топлива в Оренбургской области выросли на 15% по сравнению с 2025 годом

Россия » Поволжье » Оренбург

В Оренбургской области к текущему моменту поставки топлива превысили показатели прошлого года на 15%. Параллельно департамент энергетики и топлива региона запустил плановую проверочную работу на автозаправочных станциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

Сотрудники департамента инспектируют АЗС на предмет нарушений в обращении с топливом, а также контролируют соответствие качества и объема поставляемого продукта установленным нормам. В ведомстве подчеркивают: меры необходимы для стабильной работы топливной инфраструктуры и предупреждения недобросовестных действий поставщиков и операторов. За выявленные нарушения будут применены санкции.

В этом году планируется завершить модернизацию десяти заправочных станций. Обновление объектов должно повысить надежность и эффективность всей топливной сети региона.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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