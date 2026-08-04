В Ульяновской области капитально отремонтируют 101 многоквартирный дом

В Ульяновской области в текущем сезоне капитально отремонтируют 101 многоквартирный дом. Работы охватят 17 муниципалитетов региона, при этом основной объем задач сосредоточен в областном центре.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городской пейзаж с многоэтажками

Детали обновления жилого фонда

Всего запланировано 207 видов работ: от замены ветхих инженерных сетей до ремонта кровли. В частности, в Ульяновске, Димитровградке, Новоульяновске, а также в Радищевском, Новоспасском и Новомалыклинском районах обновят фасады 15 домов.

"Работы должны быть выполнены за текущий сезон, поэтому поставил задачу строго контролировать сроки и качество обновления. Обязательно подключать к проверкам активных жителей домов", — сообщил губернатор Алексей Русских.

Наибольшим спросом пользуется замена лифтового оборудования. В Ульяновске и Димитровграде сейчас завершают установку 113 новых единиц. Всего за счет капремонта условия жизни улучшат более 20 тысяч человек. На данный момент строители закончили работы по 141 виду в 58 домах, еще на 31 объекте процесс продолжается.

Показатель Значение Количество домов под капремонт в этом году 101 дом Количество обновляемых лифтов 113 единиц Охват территорий 17 муниципалитетов Количество бенефициаров > 20 тыс. человек

Финансирование отрасли до 2028 года

Регион закладывает значительные средства на развитие коммунальной инфраструктуры. Бюджетная поддержка ЖКХ и строительства в Ульяновской области на период 2026–2028 годы составит более 12 млрд рублей.

Согласно данным минфина, только на 2026 год выделено 4,6 млрд рублей. Эта сумма на 72,6% превышает первоначальные показатели бюджета-2025. Специфика распределения средств выглядит так: более 8 млрд рублей направят непосредственно на ЖКХ (без учета строительства), что в 2,2 раза больше объема финансирования 2025 года. На 2026 год по этой статье предусмотрено свыше 3 млрд рублей.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех