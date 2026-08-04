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Власти Ульяновской области планируют внедрить льготную ипотеку для медицинских работников

Россия » Поволжье » Ульяновск

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области Владимир Камеко посетил областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова (БСМП). Депутат обсудил с главным врачом Сергеем Беззубенковым кадровый дефицит в отрасли, проверил ход ремонта отделения реабилитации и строительство нового корпуса приёмного покоя.

скорая помощь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
скорая помощь
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Борьба с кадровым голодом

Дефицит медицинского персонала остается одной из главных проблем здравоохранения региона. В БСМП пытаются решить этот вопрос через системное взаимодействие с учебными заведениями и создание условий для роста молодых специалистов.

За последние две недели в больницу вышли на работу 19 выпускников Ульяновского медицинского колледжа. По словам главного врача, сегодня здесь формируется очередь из желающих работать.

"Мы стараемся создать такие условия, чтобы молодые специалисты видели перспективу. Современное оборудование, дружный коллектив и возможность профессионального роста удерживают кадры", — отметил главный врач Сергей Беззубенков.

Регион продолжает использовать программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В 2026 году планируют трудоустроить 70 медиков (48 врачей и 22 специалиста со средним образованием). Выплаты по этим программам составляют от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Всего к проекту присоединились более 800 специалистов.

Направление поддержки Показатель/Мера
Целевое обучение (2024) 850 мест в вузах (около 400 — врачи)
Выплаты "Земский доктор/фельдшер" от 500 тыс. до 1,5 млн рублей
План найма на 2026 год 70 специалистов

Льготная ипотека для врачей

Владимир Камеко заявил, что одного современного оборудования недостаточно для удержания персонала — необходимы достойные условия жизни. В связи с этим готовится новая законодательная инициатива.

"Готовится законодательная инициатива — льготная ипотека для медицинских работников, по аналогии с уже действующими программами для других категорий специалистов", — подчеркнул Владимир Камеко.

Новый корпус за 345 млн рублей

Отдельным пунктом визита стал осмотр нового модульного корпуса приёмного отделения по адресу: улица Корюкина, 28. Действующее здание, построенное в 1986 году на базе родильного дома, не позволяет разделять потоки пациентов и не отвечает современным нормам.

При суточной нагрузке свыше 100 человек новый корпус станет критически важным звеном. Проект разработан по принципу "золотого часа", чтобы максимально сократить время от поступления пациента до начала лечения.

Что появится в новом корпусе:

  • Реанимационный блок и противошоковая палата на первом этаже;
  • Рентген-, смотровой и лабораторный кабинеты;
  • Отдельный бокс для инфекционных больных;
  • Современный компьютерный томограф.

Здание соединят с основным стационаром теплым переходом, чтобы переводить пациентов в палаты без выхода на улицу.

"Строительство нового приёмного отделения в виде отдельного корпуса с использованием быстровозводимых модульных конструкций позволит разграничить потоки пациентов, создать комфортные условия для медперсонала и больных", — отметил губернатор Алексей Русских.

Также депутат осмотрел отделение реабилитации. Его оснастили лазером для физиотерапии и беговой дорожкой с пневматической поддержкой — оборудованием, которое встречается в Поволжье в единичных экземплярах.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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