Минздрав Рязанской области трансформирует центры здоровья в центры долголетия

В Рязанской области начали работу программы движения "За медицину здорового долголетия". Регион перестраивает подход к профилактике: теперь акцент смещается с лечения болезней на управление биологическим возрастом и поиск рисков до того, как они станут диагнозом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пожилой мужчина в парке

Главным изменением станет трансформация центров здоровья. Они превращаются в центры медицины здорового долголетия. Жители области смогут бесплатно пройти обследование, чтобы понять реальное состояние организма и получить план по его улучшению.

Возможности новых центров Что это дает человеку Определение биологического возраста Точная оценка темпа старения организма в сравнении с паспортными данными Выявление предрисков Поиск отклонений на доклинической стадии, когда болезнь еще не развилась Персональные рекомендации Индивидуальный план коррекции здоровья для предотвращения заболеваний

Проект объединяет разные ведомства. Минздрав курирует работу медицинских центров, министерство спорта отвечает за физическую активность жителей, а министерство культуры организует творческие занятия для поддержания когнитивных функций мозга.

Для жителей сел и деревень, где нет стационарных центров здоровья, работает социальный автопоезд "Забота и здоровье". Мобильные бригады привозят медицинскую помощь непосредственно в отдаленные населенные пункты.

"Главная цель — не просто продлить годы жизни, но наполнить их радостью свободного общения и передвижения, избавив от бремени болезней души и тела", — сообщили в региональном минздраве.

Ответы на популярные вопросы

Сколько стоит обследование в таких центрах?

Услуги по определению биологического возраста и выявлению предрисков предоставляются бесплатно.

Как жителям деревень попасть на прием?

В отдаленных населенных пунктах работает мобильный автопоезд "Забота и здоровье".

Где узнать график работы центров и новости программы?

Актуальная информация публикуется на официальных ресурсах министерства здравоохранения Рязанской области.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова