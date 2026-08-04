Минздрав Рязанской области трансформирует центры здоровья в центры долголетия

В Рязанской области начали работу программы движения "За медицину здорового долголетия". Регион перестраивает подход к профилактике: теперь акцент смещается с лечения болезней на управление биологическим возрастом и поиск рисков до того, как они станут диагнозом.
Главным изменением станет трансформация центров здоровья. Они превращаются в центры медицины здорового долголетия. Жители области смогут бесплатно пройти обследование, чтобы понять реальное состояние организма и получить план по его улучшению.
|Возможности новых центров
|Что это дает человеку
|Определение биологического возраста
|Точная оценка темпа старения организма в сравнении с паспортными данными
|Выявление предрисков
|Поиск отклонений на доклинической стадии, когда болезнь еще не развилась
|Персональные рекомендации
|Индивидуальный план коррекции здоровья для предотвращения заболеваний
Проект объединяет разные ведомства. Минздрав курирует работу медицинских центров, министерство спорта отвечает за физическую активность жителей, а министерство культуры организует творческие занятия для поддержания когнитивных функций мозга.
Для жителей сел и деревень, где нет стационарных центров здоровья, работает социальный автопоезд "Забота и здоровье". Мобильные бригады привозят медицинскую помощь непосредственно в отдаленные населенные пункты.
"Главная цель — не просто продлить годы жизни, но наполнить их радостью свободного общения и передвижения, избавив от бремени болезней души и тела", — сообщили в региональном минздраве.
Услуги по определению биологического возраста и выявлению предрисков предоставляются бесплатно.
В отдаленных населенных пунктах работает мобильный автопоезд "Забота и здоровье".
Актуальная информация публикуется на официальных ресурсах министерства здравоохранения Рязанской области.
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