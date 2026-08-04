Служба занятости Мордовии доплачивает подросткам к зарплате 3 726 рублей

Подростки от 14 до 18 лет в Ромодановском районе Мордовии начали работать по срочным трудовым договорам. Служба занятости дополняет их заработок выплатой в размере 3 726 рублей.
В текущем году за помощью в поиске вакансий обратились 91 подросток, из которых 90 уже вышли на работу. Основная часть ребят — 82% — трудится на крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях района. Они заняты в производстве сахара и комбикорма, растениеводстве и животноводстве. Остальные помогают благоустраивать территории своих школ.
|Показатель
|Значение
|Число трудоустроенных подростков в районе
|90 человек
|Доплата от службы занятости к зарплате
|3 726 рублей
|Общее число трудоустроенных подростков в Мордовии
|2,6 тыс. человек
Кадровый центр Мордовии сопровождает подростков на всех этапах: от выбора вакансии до профессионального позиционирования. Специалисты помогают ребятам понять свои сильные стороны и определить вектор развития, чтобы временная работа стала первым шагом к постоянной карьере.
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