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Служба занятости Мордовии доплачивает подросткам к зарплате 3 726 рублей

Россия » Поволжье » Саранск

Подростки от 14 до 18 лет в Ромодановском районе Мордовии начали работать по срочным трудовым договорам. Служба занятости дополняет их заработок выплатой в размере 3 726 рублей.

подросток помогает на даче
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
подросток помогает на даче

В текущем году за помощью в поиске вакансий обратились 91 подросток, из которых 90 уже вышли на работу. Основная часть ребят — 82% — трудится на крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях района. Они заняты в производстве сахара и комбикорма, растениеводстве и животноводстве. Остальные помогают благоустраивать территории своих школ.

Показатель Значение
Число трудоустроенных подростков в районе 90 человек
Доплата от службы занятости к зарплате 3 726 рублей
Общее число трудоустроенных подростков в Мордовии 2,6 тыс. человек

От первой подработки к профессии

Кадровый центр Мордовии сопровождает подростков на всех этапах: от выбора вакансии до профессионального позиционирования. Специалисты помогают ребятам понять свои сильные стороны и определить вектор развития, чтобы временная работа стала первым шагом к постоянной карьере.

Эта система маршрутизации молодежи встроена в нацпроект "Кадры". Всего в республике сейчас работают 12 национальных проектов, включая инициативы по обеспечению продовольственной безопасности, развитию туризма, экологии и цифровой трансформации государства.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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