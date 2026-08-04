В колледжи Якутии поступило более 37 тысяч заявлений на бюджетные места

Приёмная кампанию в колледжах и техникумах Якутии завершат 15 августа. На 6864 бюджетных места поступило более 37 тысяч заявлений — только за последнюю неделю абитуриенты подали сверх 7000 обращений. Цифры озвучила директор Вилюйского профессионально-педагогического колледжа имени Н. Г. Чернышевского Алевтина Аргунова в эфире передачи "Актуальное интервью".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Четверо студентов за столом

Статистика подтверждает общероссийский тренд: среднее профессиональное образование (СПО) перестаёт быть "вариантом на крайний случай". Выпускники школ осознанно выбирают колледжи — короче срок обучения, быстрее выход на заработок, практика на реальных производствах.

Единственный в республике готовит логопедов и дефектологов

Вилюйский колледж набирает на 257 бюджетных мест по девяти направлениям — подано уже более 500 заявлений. Педагогические профили традиционно лидируют, но у заведения есть уникальная особенность: это единственное СПО-учебное заведение Якутии, где обучают специалистов по коррекционной педагогике — логопедов и дефектологов.

Для этого создана современная мастерская с интерактивным оборудованием. Студенты отрабатывают навыки работы с детьми с особыми образовательными потребностями и трудностями в обучении до выхода на стажировку. В условиях огромных расстояний республики такие кадры нужны в каждом улусе.

"Профессионалитет" без столичной привязки

Колледж участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" в сетевом формате: вместе с Якутским и Намским педагогическими колледжами. Модель практико-ориентированная — теоретический блок студенты технических специальностей проходят в Якутске, а производственную подготовку получают сразу на площадках в Кысыл-Сыре.

Партнёр программы — компания ЯТЭК. Она не только оснащает мастерские современным оборудованием, но и участвует в разработке учебных планов под свои производственные задачи. Результат — выпускник приходит на предприятие уже знакомым с техпроцессами и корпоративными стандартами.

В едином образовательном комплексе Вилюйска собраны учебный корпус, общежитие и столовая. В новом учебном году колледж примет около 850 студентов — для районного центра это существенная прибавка к молодежному сообществу.

Рост интереса к СПО в Якутии отражает структурную перестройку рынка труда: региону нужны рабочие руки и средние звенья здесь и сейчас, а не через пять лет университетского обучения. Колледжи, связанные с реальными предприятиями через "Профессионалитет", становятся главным каналом кадрового снабжения отраслей — от образования до нефтегаза.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов