Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отмена рейса больше не означает потерю денег: суд защитил туриста и вернул стоимость тура
Власти Ульяновской области планируют внедрить льготную ипотеку для медицинских работников
Жир запирается в печени из-за ежедневной ошибки: одно изменение в меню остановит опасный процесс
Медцентр Управления делами Президента Белоруссии внедрил комплексную схему реабилитации после инсульта
Минздрав Рязанской области трансформирует центры здоровья в центры долголетия
Зарядка при артрозе тазобедренного сустава не творит чудес, но без нее становится только хуже
Служба занятости Мордовии доплачивает подросткам к зарплате 3 726 рублей
Хрустящие огурцы без лишних хлопот: финский рецепт с необычным приемом, который стоит попробовать
Купили золото с рук? Эти способы проверки помогут вычислить подделку до того, как станет поздно

В Барнауле временно отключат горячую воду на более чем 30 улицах

Россия » Сибирь » Барнаул

В Центральном районе Барнаула 5 августа временно прекратят подачу горячей воды. Ограничение продлится с 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на распределительной сети, сообщает "СГК-Алтай".

Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Отключение затронет более 30 улиц и проездов, среди них — Донской проезд, Кубанский проезд, Лесной тракт, улицы Белинского, Бородина, Герцена, Дзержинского, Зоотехническая, Куйбышева, Мусоргского, Полевая, Чайковского и другие. Полный перечень домов опубликован на сайте теплоснабжающей организации.

Ремонт распределительных сетей — плановое мероприятие, необходимое для поддержания работоспособности систем перед отопительным сезоном. По данным оператора, водоснабжение восстановится в обычном режиме к вечеру того же дня.

На федеральном уровне обсуждают инициативу ограничить максимальный срок отключения горячей воды 14 сутками. Сейчас четкого нормативного срока нет, что, по мнению авторов поправок, снижает мотивацию коммунальщиков ускорять работы.

Читайте также

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Новости спорта
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Садоводство, цветоводство
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Шумный юг в прошлом: 7 тихих российских курортов, где пенсионеры отдыхают за копейки
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Роскошные китайские авто покоряют рынок: какие преимущества заставляют забыть о немецком премиуме
Капитальный ремонт улицы Комарова в Абакане продлится до конца 2026 года
Новые правила выдачи земли в ДНР: кто из работников может подать заявку
Руководство нефтегазовой компании в Оренбуржье скрыло 131 миллион рублей налогов
Азербайджан введет частичное возмещение логистических затрат для экспортеров
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Семь промышленных объектов ДНР начали работу в начале 2026 года
Суды Владимирской области стали реже отправлять осуждённых в колонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.