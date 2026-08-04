В Барнауле временно отключат горячую воду на более чем 30 улицах

В Центральном районе Барнаула 5 августа временно прекратят подачу горячей воды. Ограничение продлится с 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на распределительной сети, сообщает "СГК-Алтай".

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Отключение затронет более 30 улиц и проездов, среди них — Донской проезд, Кубанский проезд, Лесной тракт, улицы Белинского, Бородина, Герцена, Дзержинского, Зоотехническая, Куйбышева, Мусоргского, Полевая, Чайковского и другие. Полный перечень домов опубликован на сайте теплоснабжающей организации.

Ремонт распределительных сетей — плановое мероприятие, необходимое для поддержания работоспособности систем перед отопительным сезоном. По данным оператора, водоснабжение восстановится в обычном режиме к вечеру того же дня.

На федеральном уровне обсуждают инициативу ограничить максимальный срок отключения горячей воды 14 сутками. Сейчас четкого нормативного срока нет, что, по мнению авторов поправок, снижает мотивацию коммунальщиков ускорять работы.

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