Поездка курского подростка на питбайке привела к штрафстоянке и протоколу для отца

В Курске школьник пытался впечатлить друзей, катаясь на питбайке по прогулочным дорожкам парка между улицами Куйбышева и Союзной. Поездка закончилась задержанием подростка и крупными штрафами для взрослых.
Полицейские и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что мотоцикл был арендован. Совершеннолетний мужчина взял технику по договору, а затем передал её 16-летнему подростку, у которого нет водительского удостоверения.
|Кто понес ответственность
|Последствия
|Арендатор питбайка
|Штраф 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав
|Отец подростка
|Протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
|Подросток
|Привлечение к ответственности за езду без прав
Технику забрали на штрафстоянку. Владелец смог вернуть питбайк только после полной оплаты всех штрафов и услуг эвакуатора.
Правоохранители начали применять жесткий подход к юным водителям. Ранее заместитель губернатора региона Олег Горячев предлагал изымать технику у подростков-гонщиков и отправлять её на спецстоянки для усиления безопасности в общественных зонах.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.