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Поездка курского подростка на питбайке привела к штрафстоянке и протоколу для отца

Россия » Центр » Курск

В Курске школьник пытался впечатлить друзей, катаясь на питбайке по прогулочным дорожкам парка между улицами Куйбышева и Союзной. Поездка закончилась задержанием подростка и крупными штрафами для взрослых.

Питбайк
Фото: commons.wikimedia.org by Jiri.baklik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Питбайк

Полицейские и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что мотоцикл был арендован. Совершеннолетний мужчина взял технику по договору, а затем передал её 16-летнему подростку, у которого нет водительского удостоверения.

Кто понес ответственность Последствия
Арендатор питбайка Штраф 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав
Отец подростка Протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
Подросток Привлечение к ответственности за езду без прав

Технику забрали на штрафстоянку. Владелец смог вернуть питбайк только после полной оплаты всех штрафов и услуг эвакуатора.

Правоохранители начали применять жесткий подход к юным водителям. Ранее заместитель губернатора региона Олег Горячев предлагал изымать технику у подростков-гонщиков и отправлять её на спецстоянки для усиления безопасности в общественных зонах.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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