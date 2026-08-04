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Автобусный парк Нижнего Новгорода вырастет на 12% из-за новых контрактов

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Муниципальный автобусный парк Нижнего Новгорода вырос на 12% после того, как часть городских маршрутов перевели на брутто-контракты. Данные Центра развития транспортных систем (ЦРТС) Нижегородской области приводит "Бизнес News".

Ночной город и автобус
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Ночной город и автобус

Число машин АО "Нижегородпассажиравтотранс", выходящих на линию, увеличилось с 352 единиц в 2024 году до 395 единиц к 2026 году.

Показатель Значение
Количество автобусов (2024 г.) 352 ед.
Количество автобусов (к 2026 г.) 395 ед.
Текущее число маршрутов по брутто-контрактам 59

По новой схеме перевозчик получает деньги за соблюдение расписания и выполнение рейсов, а не за количество собранных с пассажиров денег. Это избавляет водителей от необходимости "охотиться" за выручкой и заставляет компанию следить за качеством обслуживания.

Специалисты ЦРТС отмечают, что такая модель стабилизировала финансовое положение предприятия и позволила остановить отток водителей из отрасли.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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