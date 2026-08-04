Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов

В пермском зоопарке снежный барс Аксу впервые вывела на прогулку троих двухмесячных детёнышей: Полюда, Вишеру и Колву. Малыши, рожденные в апреле, покорили открытый вольер под строгим контролем матери.

Фото: flickr.com by Steve Tracy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Снежный барс

Аксу обошла периметр, убедилась в безопасности и только тогда дала барсятам знак выходить. Детёныши не ссохнились с места без маминого разрешения — инстинкт подчинения у редких хищников сработал безупречно. Первые неуклюжие шаги быстро сменились активными играми на снегу и траве.

Имена выбраны не случайно: Полюд, Вишера и Колва — реки Пермского края. Две самочки и самец стали уже третьим приплодом пары Аксу и Кавказ. Прогулки пока длятся недолго — мать ни на секунду не теряет бдительности, а барсята не рискуют отходить далеко. Со временем они станут смелее, а маршруты — длиннее.

Администрация зоопарка просит посетителей соблюдать тишину у вольера: не стучать по стёклам, не использовать флаш и не издавать резких звуков. Любой стресс опасен для молодой семьи — снежные барсы занесены в Красную книгу РФ, каждый выживший приплод важен для сохранения вида.