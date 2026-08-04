Капитальный ремонт улицы Комарова в Абакане продлится до конца 2026 года

С 6 августа в Абакане начинается капитальный ремонт улицы Комарова. Работы на объекте выполнит НО "Муниципальный жилищный фонд г. Абакана". Сдать дорогу планируют к 30 ноября 2026 года.
|Параметр
|Данные
|Стоимость контракта
|84 млн 97 тыс. рублей
|Источники финансирования
|городской бюджет (70%), региональный бюджет (30%)
|Срок завершения
|до 30 ноября 2026 года
Рабочие полностью заменят основание дорожного полотна и уложат три слоя асфальта. В инфраструктуру дороги добавят новые светофоры, водоотводные колодцы и уличное освещение по нечётной стороне.
Отдельно обустроят пешеходные переходы, парковки и остановочные платформы. Последние готовят для будущего запуска общественного транспорта по этому маршруту.
Первоначальный план сделать дорогу четырёхполосной пришлось изменить. Проект скорректировали до двухполосного варианта, так как расширение потребовало бы масштабного переноса инженерных коммуникаций. Обновленный проект прошел экспертизу.
С 9:00 6 августа перекроют участок от проспекта Дружбы Народов до поворота за гостиницей "Дружба" (перед заправкой). На этом отрезке рабочие демонтируют старое покрытие, установят бортовой камень и проложат резервные трубы.
Движение по улице Комарова будут ограничивать поэтапно по мере продвижения строителей.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.