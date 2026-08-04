Капитальный ремонт улицы Комарова в Абакане продлится до конца 2026 года

С 6 августа в Абакане начинается капитальный ремонт улицы Комарова. Работы на объекте выполнит НО "Муниципальный жилищный фонд г. Абакана". Сдать дорогу планируют к 30 ноября 2026 года.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожные работы

Параметр Данные Стоимость контракта 84 млн 97 тыс. рублей Источники финансирования городской бюджет (70%), региональный бюджет (30%) Срок завершения до 30 ноября 2026 года

Что изменится на улице

Рабочие полностью заменят основание дорожного полотна и уложат три слоя асфальта. В инфраструктуру дороги добавят новые светофоры, водоотводные колодцы и уличное освещение по нечётной стороне.

Отдельно обустроят пешеходные переходы, парковки и остановочные платформы. Последние готовят для будущего запуска общественного транспорта по этому маршруту.

Первоначальный план сделать дорогу четырёхполосной пришлось изменить. Проект скорректировали до двухполосного варианта, так как расширение потребовало бы масштабного переноса инженерных коммуникаций. Обновленный проект прошел экспертизу.

Ограничения движения

С 9:00 6 августа перекроют участок от проспекта Дружбы Народов до поворота за гостиницей "Дружба" (перед заправкой). На этом отрезке рабочие демонтируют старое покрытие, установят бортовой камень и проложат резервные трубы.

Движение по улице Комарова будут ограничивать поэтапно по мере продвижения строителей.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова