Новые правила выдачи земли в ДНР: кто из работников может подать заявку

В Донецкой Народной Республике изменились правила предоставления земельных участков в безвозмездное пользование. Согласно закону № 305-РЗ, который подготовило Минимущество, бесплатно получить землю теперь могут работники бюджетных и сельскохозяйственных сфер.
Право на участок сроком до шести лет имеют граждане, чье основное место работы находится в муниципальном округе ДНР. В первую очередь поддержка направлена на людей следующих профессий:
Чтобы получить участок, заявитель не должен владеть другой землей для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в том же муниципальном округе, где он трудится.
Важным условием является сохранение рабочего места. Право пользования землей действует только пока человек работает в данной организации. Если сотрудник увольняется, договор безвозмездного пользования расторгается.
|Параметр
|Детали
|Срок пользования
|До 6 лет
|Территория выдачи
|Муниципальный округ по месту работы
|Главное условие
|Отсутствие участков ИЖС/ЛПХ в этом же округе
Договор безвозмездного пользования будет расторгнут, так как право на участок привязано к трудовым отношениям.
Закон предусматривает получение участка именно в том муниципальном округе, где находится основное место работы заявителя.
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