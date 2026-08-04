Новые правила выдачи земли в ДНР: кто из работников может подать заявку

В Донецкой Народной Республике изменились правила предоставления земельных участков в безвозмездное пользование. Согласно закону № 305-РЗ, который подготовило Минимущество, бесплатно получить землю теперь могут работники бюджетных и сельскохозяйственных сфер.

Фото: Desingned by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земельный участок

Право на участок сроком до шести лет имеют граждане, чье основное место работы находится в муниципальном округе ДНР. В первую очередь поддержка направлена на людей следующих профессий:

аграрии и работники сельского хозяйства;

учителя и сотрудники образовательных учреждений;

врачи и медицинский персонал;

социальные работники;

деятели культуры.

Условия и ограничения

Чтобы получить участок, заявитель не должен владеть другой землей для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в том же муниципальном округе, где он трудится.

Важным условием является сохранение рабочего места. Право пользования землей действует только пока человек работает в данной организации. Если сотрудник увольняется, договор безвозмездного пользования расторгается.

Параметр Детали Срок пользования До 6 лет Территория выдачи Муниципальный округ по месту работы Главное условие Отсутствие участков ИЖС/ЛПХ в этом же округе

Ответы на популярные вопросы

Что произойдет с землей после увольнения?

Договор безвозмездного пользования будет расторгнут, так как право на участок привязано к трудовым отношениям.

Можно ли получить землю в другом районе, если работаю в городе?

Закон предусматривает получение участка именно в том муниципальном округе, где находится основное место работы заявителя.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова