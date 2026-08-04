Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В июле 2026 года Россия стала единственным морским поставщиком СПГ для Бельгии
Реновация набирает обороты: более тысячи москвичей получили шанс на переезд в современные квартиры
Шумный юг в прошлом: 7 тихих российских курортов, где пенсионеры отдыхают за копейки
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Роскошные китайские авто покоряют рынок: какие преимущества заставляют забыть о немецком премиуме
Капитальный ремонт улицы Комарова в Абакане продлится до конца 2026 года
Руководство нефтегазовой компании в Оренбуржье скрыло 131 миллион рублей налогов
Азербайджан введет частичное возмещение логистических затрат для экспортеров
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело

Новые правила выдачи земли в ДНР: кто из работников может подать заявку

Россия » Новороссия » Донецк

В Донецкой Народной Республике изменились правила предоставления земельных участков в безвозмездное пользование. Согласно закону № 305-РЗ, который подготовило Минимущество, бесплатно получить землю теперь могут работники бюджетных и сельскохозяйственных сфер.

Земельный участок
Фото: Desingned by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земельный участок

Право на участок сроком до шести лет имеют граждане, чье основное место работы находится в муниципальном округе ДНР. В первую очередь поддержка направлена на людей следующих профессий:

  • аграрии и работники сельского хозяйства;
  • учителя и сотрудники образовательных учреждений;
  • врачи и медицинский персонал;
  • социальные работники;
  • деятели культуры.

Условия и ограничения

Чтобы получить участок, заявитель не должен владеть другой землей для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в том же муниципальном округе, где он трудится.

Важным условием является сохранение рабочего места. Право пользования землей действует только пока человек работает в данной организации. Если сотрудник увольняется, договор безвозмездного пользования расторгается.

Параметр Детали
Срок пользования До 6 лет
Территория выдачи Муниципальный округ по месту работы
Главное условие Отсутствие участков ИЖС/ЛПХ в этом же округе

Ответы на популярные вопросы

Что произойдет с землей после увольнения?

Договор безвозмездного пользования будет расторгнут, так как право на участок привязано к трудовым отношениям.

Можно ли получить землю в другом районе, если работаю в городе?

Закон предусматривает получение участка именно в том муниципальном округе, где находится основное место работы заявителя.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Садоводство, цветоводство
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Приморский край
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Шумный юг в прошлом: 7 тихих российских курортов, где пенсионеры отдыхают за копейки
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Роскошные китайские авто покоряют рынок: какие преимущества заставляют забыть о немецком премиуме
Капитальный ремонт улицы Комарова в Абакане продлится до конца 2026 года
Новые правила выдачи земли в ДНР: кто из работников может подать заявку
Руководство нефтегазовой компании в Оренбуржье скрыло 131 миллион рублей налогов
Азербайджан введет частичное возмещение логистических затрат для экспортеров
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Семь промышленных объектов ДНР начали работу в начале 2026 года
Суды Владимирской области стали реже отправлять осуждённых в колонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.