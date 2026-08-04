Руководство нефтегазовой компании в Оренбуржье скрыло 131 миллион рублей налогов

Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело в отношении руководства нефтегазовой компании. По данным регионального управления СКР, руководители организации скрыли от налогового органа более 131 миллиона рублей.

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По версии следствия, в марте-апреле 2026 года менеджмент фирмы, стремясь избежать принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым взносам, перевёл расчёты с контрагентами через номинальный счёт. Схема позволила убрать денежные средства из поля зрения контролирующих органов.

Материалы для возбуждения дела подготовила ИФНС России по Самарской области, оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу и принимают меры к возмещению ущерба, нанесённого бюджету. Расследование продолжается.